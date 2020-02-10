Ягоды Асаи - реальная польза или маркетинговый ход?

Эксперты Роскачества разбираются, сколько реальной пользы в раскрученных маркетологами ягодах Асаи - это реальная польза или маркетинговый ход?Ягоды Асаи представляют собой плоды темно-фиолетового цвета, растущие на пальме асайзейро. По внешнему виду они похожи на чернику, но растут гроздьями как виноград."Ягоды асаи питательные и полезные, содержат много мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, бензойную кислоту, витамины D, B1, B2, B3, B6, А, E, магний, цинк, медь, кальций, железо, фосфор, калий, натрий и антиоксиданты. Богаты антоцианами, снижающими уровень свободных радикалов", - пишет издание КП.Цена на этот суперфуд поражает - в Москве 100 грамм стоит не менее 1000 рублей.Как ягоды Асаи правильно употреблять?Высокое содержание фруктозы ставит ограничения на употребление - в этом смысле они не отличаются от других ягод и фруктов. Если вы хотите снизить количество сахара, получаемого от этого суперфуда, то приобретайте его в виде порошка.Чем заменить ягоды Асаи?«Асаи не содержат огромного количества витамина А, C, E. Яблоки более полезны в плане количества клетчатки, чем асаи. Единственная их особенность – это то, что они хорошо хранятся, что обеспечивается бензойной кислотой в составе, которая содержится и в лесных ягодах. Бензойная кислота является натуральным консервантом, который омолаживает организм».Из этого следует, что они легко заменяемы на другие продукты, более привычные и доступные, не следует слепо верить маркетинговым ходам. Похожие витамины, минералы и полезные соединения содержаться в свекле (витамин А), бананах (калий), орехи (жирные кислоты), бензойная кислота (брусника).