Развенчан популярный миф о вреде кофе
Также напиток не содержит никаких токсинов. Популярный миф о кофе развенчала эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова.
Она рассказала, что калорийность чашки кофе без сахара, молока и других добавок практически равняется нулю. При этом ощущение прилива энергии достигается лишь благодаря воздействию кофеина.
По словам эксперта, кофе влияет на организ сильнее, чем чай. Он влияет на человека в течение восьми часов и имеет распределяющий эффект. В отличие от чая, эффект которого намного сильнее и держится примерно два часа.
Тихонова не рекомендует пить кофе детям, поскольку в период, когда идет формирование организма, могут появиться отклонения, которые проявятся в будущем.
Она отметила, что в кофейных зернах содержатся витамины и многие нужные организму микроэлементы. При обжарке многие полезные свойства теряются, однако сохраняются витамины группы B.
«Если вы пьете кофе и едите яблоко, витамин С усвоится лучше», – отметила эксперт.
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