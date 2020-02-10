Развенчан популярный миф о вреде кофе

Кофе не принесет никакого вреда организму взрослого здорового человека, если его употреблять умеренно.Также напиток не содержит никаких токсинов. Популярный миф о кофе развенчала эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова.Она рассказала, что калорийность чашки кофе без сахара, молока и других добавок практически равняется нулю. При этом ощущение прилива энергии достигается лишь благодаря воздействию кофеина.По словам эксперта, кофе влияет на организ сильнее, чем чай. Он влияет на человека в течение восьми часов и имеет распределяющий эффект. В отличие от чая, эффект которого намного сильнее и держится примерно два часа.Тихонова не рекомендует пить кофе детям, поскольку в период, когда идет формирование организма, могут появиться отклонения, которые проявятся в будущем.Она отметила, что в кофейных зернах содержатся витамины и многие нужные организму микроэлементы. При обжарке многие полезные свойства теряются, однако сохраняются витамины группы B.«Если вы пьете кофе и едите яблоко, витамин С усвоится лучше», – отметила эксперт.