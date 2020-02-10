Действенные и натуральные средства для нормализации обмена веществ при диабете

Сахарный диабет — это болезнь, которая развивается на фоне абсолютного или относительного дефицита инсулина и характеризуется нарушением обмена углеводов и повышением уровня глюкозы в моче и крови. Часто сахарный диабет сопровождается и другими нарушениями обмена веществ. При данном заболевании эксперты советуют использовать средства народной медицины для нормализации обмена веществ.Рецепт 1200 г вареных артишоков перемешать со 100 г измельченного стебля сельдерея, добавить 10 г кунжута. Съесть в три приема. Курс лечения — 7 дней. Сделать перерыв на три дня, во время которого ежедневно съедать по 300 г кислых яблок и 100 г черноплодной рябины. Повторить курс лечения, заменив сельдерей краснокочанной капустой.Рецепт 2300 г печеных баклажанов мелко нарезать вместе с кожицей, добавить 100 г сваренного на пару шпината и 50 г тертого топинамбура. Съесть в три приема. Курс лечения — 3 дня.Рецепт 3200 г тертого топинамбура смешать со 100 г запаренных овсяных отрубей, добавить 50 г пророщенного нута и немного кунжута. Съесть в три приема. Курс лечения — 7 дней. Сделать перерыв на неделю, во время которого ежедневно съедать по 300 г кислых яблок, 50 г фисташек и 1/2 грейпфрута. Повторить курс лечения, заменив топинамбур авокадо.Рецепт 4Пропустить через мясорубку по 100 г редиса, топинамбура, стебля сельдерея и яблок. Съесть в три приема. Курс лечения — 7 дней. Сделать перерыв на 3 дня, во время которого ежедневно съедать по 100 г пророщенной зеленой гречихи, смешанной со 100 г красной и белой смородины. Повторить курс лечения, заменив редис вареной бамией. Далее питаться в обычном режиме, но в течение полугода ежедневно съедать по 100 г пророщенного нута, смешанного с 30 г фисташек.Рецепт 5100 г зерен молочной кукурузы пропустить через мясорубку вместе со 150 г топинамбура и 100 г вареного шпината. Съесть в три приема. Курс лечения — 3 дня.Рецепт 6150 г запаренных пшеничных отрубей смешать с 200 г брусники и кизила. Съесть смесь небольшими порциями в течение дня. Курс лечения — 7 дней.Рецепт 7150 г пророщенной чечевицы смешать с 200 г тертых яблок, добавить 50 г рубленых фисташек и немного кунжута. Съесть в три приема. Курс лечения — 3 дня. Сделать перерыв на 3 дня, во время которого ежедневно съедать по 200 г тертого топинамбура. Повторить курс лечения, заменив чечевицу запаренными пшеничными отрубями.Рецепт 8200 г вареной белой фасоли пропустить через мясорубку вместе со 100 г стебля сельдерея, добавить 50 г запаренных овсяных отрубей и 100 г тертого авокадо. Съесть в течение дня небольшими порциями. Курс лечения — 3 дня. Сделать перерыв на 3 дня, во время которого ежедневно съедать по 100 г черноплодной рябины и 150 г черной смородины. Повторить курс лечения, заменив фасоль горохом.Рецепт 9200 г мякоти грейпфрута, 100 г ежевики и 50 г кизила пропустить через мясорубку, отжать. Съедать по 50 г жмыха 3 раза в день в течение 14 дней. Сделать перерыв на три дня, во время которого ежедневно съедать по 300 г кислых яблок. Повторить курс лечения, заменив ежевику брусникой.Рецепт 10150 г запаренных гречневых отрубей смешать со 150 г тертого авокадо и 100 г нашинкованной краснокочанной капусты. Съесть в четыре приема. Курс лечения — 3 дня. Сделать перерыв на три дня, во время которого ежедневно съедать по 200 г яблок и 150 г тертого топинамбура. Повторить курс лечения, заменив гречневые отруби овсяными, а капусту — стеблем сельдерея.