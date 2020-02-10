5 преимуществ коксового масла

Преимущества кокосового масла варьируется от содействия в снижении веса до повышения здоровья сердца. Ниже вы найдете 5 положительных эффектов для здоровья, делающих кокосовое масло заслуживающим своего названия «суперфуд»."Хороший" холестеринНесмотря на 90-процентное содержание насыщенных жиров, кокосовое масло полезно для здоровья сердца."Согласно отчету Harvard Health Letter, оно увеличивает «хороший» холестерин, что может значительно снижает риск развития хронических заболеваний сердца, - пишет издание Helth News.Способствует снижению весаХотя кокосовое масло считается жиром, оно, по иронии судьбы, помогает снизить вес, повышая способность организма сжигать жиры. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Академии питания и диетологии, установлено, что соединения в кокосовом масле могут увеличить количество жира, сжигаемого организмом, по сравнению с жирами с длинной цепью.Работает как универсальное средство по уходу за кожейКокосовое масло может творить чудеса на коже. Исследование, опубликованное в Международном журнале молекулярной науки, показало, что оно обладает антибактериальными, антивозрастными и противовоспалительными свойствами.Обладает антимикробными свойствамиКокосовое масло состоит из 12-углеродной лауриновой кислоты, которая при переваривании образует вещество под названием монолаурин. По мнению экспертов, оно имеет мощное антимикробное действие - убивает вредные патогены, бактерии, вирусы и грибы.Уменьшает голодЖирные кислоты повышают чувство сытости. Этот конкретный эффект связан с тем, как жирные кислоты метаболизируются. Полученные кетоны оказывают влияние на снижение аппетита, что приводит к потере веса в долгосрочной перспективе.