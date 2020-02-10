Медики назвали 5 продуктов с клетчаткой, улучшающих контроль диабета

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Пациентам с диабетом для улучшения контроля их состояния рекомендуется ежедневно употреблять до 50 граммов пищевых волокон. Медики назвали 5 продуктов с клетчаткой, которые они настоятельно советуют включать в рацион при данном заболевании.Продукты, богатые клетчаткой, эффективно помогают улучшать показатели содержания холестерина и сахара в крови, способствуют похудению. Женщинам следует регулярно употреблять не менее 25 граммов клетчатки, мужчинам - не менее 38 граммов. При диабете потребление клетчатки должно быть более существенным, ежесуточно от 30 до 50 граммов в день.«Клетчатка важна для всех, но особенно больных диабетом. Включение в рацион продуктов, богатых клетчаткой, поможет лучше справляться с ним, уменьшить количество осложнений», - отметили медики.Вот продукты, которые они предлагают употреблять для улучшения контроля диабета.Авокадо. Его потребление оказывают регулирующее действие на содержание холестерина, уровни фосфолипидов, триглицеридов, влияющих на возникновение нарушений сердца и сосудов, развитие артериальной гипертензии, ожирение. Все это значительно снижает риск метаболических ухудшений, свойственных диабету.Чечевица. Около 40 процентов общего количества углеводов в продукте составляет клетчатка, помогающая снижать уровень сахара в крови.Семена льна. Помогают снизить вероятность сердечных осложнений и риск инсультов, связанных с диабетом. Продукт улучшает чувствительность к инсулину и, как следствие, регуляцию уровня сахара в крови.Орехи. Помимо клетчатки содержат «хорошие» жиры, магний которые помогают снизить резистентность к инсулину, поэтому улучшают контроль сахара в крови.Цельное зерно. Грубые неотшлифованные крупы помогают предотвратить увеличение веса, что является серьезным фактором риска развития диабета, сообщает портал the Health Site.