Зависимость от сахара: 6 способов преодоления

Зависимость от сахара делает нас полными, с плохими зубами, нарушает обмен веществ и микробиом кишечника. Многие хотели бы обойтись без "белого яда". Правда в том, что потребность в сахаре трудно преодолеть, но можно обмануть.Почему возникает зависимость от сладкого?Сладкий вкус стимулирует высвобождение допамина. Сахар активирует систему вознаграждения в мозге и обеспечивает хорошее самочувствие.Как и наркотик, сахар вызывает зависимость: больше и больше.Система поощрений особенно интенсивно стимулируется, когда сахар объединяется с жиром. Этим объясняется тяга к мороженному, тортам, сладким пирогам и булочкам.Аппетит к дающему нам чувство благополучие, не зависит от голода и сытости. Это вопрос удовольствия.Итальянские исследователи придумали термин «гедонистический голод» - радость хорошего вкуса преодолевает чувство сытости."Проверено - спустя три-четыре после снижения количества сахара, у вас будут больше энергии в течение дня и хороший сон", - пишет издание Focus.6 способов борьбы с зависимостью от сахараДвигайтесь. Это отвлекает, уменьшает стресс и полезно для организма.Развлекайтесь. Концерт или театр лучше, чем кино - там нельзя есть.Фрукты дома, в кармане и на рабочем столе. Они менее сладкие, содержат витамины и клетчатку.Перекусывайте мини-помидорами или молодой морковкой. Здоровые закуски довольно сладкие.Мята перечная. Несладкие пастилки обеспечивают свежее дыхание и приятное ощущение во рту.Горький вместо сладкого. Горьковатая пища снижает зависимость от сладкого - у них схожие вкусовые рецепторы: оливки, грецкие орехи, цикорий - выбирайте.