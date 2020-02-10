Зависимость от сахара: 6 способов преодоления
Почему возникает зависимость от сладкого?
Сладкий вкус стимулирует высвобождение допамина. Сахар активирует систему вознаграждения в мозге и обеспечивает хорошее самочувствие.
Как и наркотик, сахар вызывает зависимость: больше и больше.
Система поощрений особенно интенсивно стимулируется, когда сахар объединяется с жиром. Этим объясняется тяга к мороженному, тортам, сладким пирогам и булочкам.
Аппетит к дающему нам чувство благополучие, не зависит от голода и сытости. Это вопрос удовольствия.
Итальянские исследователи придумали термин «гедонистический голод» - радость хорошего вкуса преодолевает чувство сытости.
"Проверено - спустя три-четыре после снижения количества сахара, у вас будут больше энергии в течение дня и хороший сон", - пишет издание Focus.
6 способов борьбы с зависимостью от сахара
Двигайтесь. Это отвлекает, уменьшает стресс и полезно для организма.
Развлекайтесь. Концерт или театр лучше, чем кино - там нельзя есть.
Фрукты дома, в кармане и на рабочем столе. Они менее сладкие, содержат витамины и клетчатку.
Перекусывайте мини-помидорами или молодой морковкой. Здоровые закуски довольно сладкие.
Мята перечная. Несладкие пастилки обеспечивают свежее дыхание и приятное ощущение во рту.
Горький вместо сладкого. Горьковатая пища снижает зависимость от сладкого - у них схожие вкусовые рецепторы: оливки, грецкие орехи, цикорий - выбирайте.
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