Частая молочница может быть симптомом диабета 2 типа
Зуд репродуктивных органов и не поддающийся лечению кандидоз могут сигнализировать о развитии сахарного диабета 2 типа, пишет Express.
Избыток глюкозы в крови способствует росту дрожжевых грибков, вследствие чего нарушается уровень кислотности, появляются зуд, жжение и покраснение наружных органов. К тому же снижается способность организма самостоятельно бороться с инфекцией.
Лекарственные средства от молочницы при наличии сахарного диабета тоже бессильны. Поскольку глюкоза накапливается не только в крови, но и в моче, неприятные ощущения будут возвращаться снова и снова.
При наличии повторяющейся молочницы врачи советуют обратить внимание на другие возможные симптомы диабета 2 типа:
частое мочеиспускание, особенно по ночам,
сильная жажда,
постоянное чувство усталости, раздражительность,
резкое похудение,
долгое заживление незначительных ранок,
нарушение зрения.
Даже если этих признаков не наблюдается, сама по себе молочница – коварное заболевание, которое может перейти в хроническую форму. Не занимайтесь самолечением, при первых же симптомах обращайтесь к врачу.
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