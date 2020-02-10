Частая молочница может быть симптомом диабета 2 типа

При повышенном сахаре в крови активируются некоторые виды грибков, в том числе Candida.Зуд репродуктивных органов и не поддающийся лечению кандидоз могут сигнализировать о развитии сахарного диабета 2 типа, пишет Express.Избыток глюкозы в крови способствует росту дрожжевых грибков, вследствие чего нарушается уровень кислотности, появляются зуд, жжение и покраснение наружных органов. К тому же снижается способность организма самостоятельно бороться с инфекцией.Лекарственные средства от молочницы при наличии сахарного диабета тоже бессильны. Поскольку глюкоза накапливается не только в крови, но и в моче, неприятные ощущения будут возвращаться снова и снова.При наличии повторяющейся молочницы врачи советуют обратить внимание на другие возможные симптомы диабета 2 типа:частое мочеиспускание, особенно по ночам,сильная жажда,постоянное чувство усталости, раздражительность,резкое похудение,долгое заживление незначительных ранок,нарушение зрения.Даже если этих признаков не наблюдается, сама по себе молочница – коварное заболевание, которое может перейти в хроническую форму. Не занимайтесь самолечением, при первых же симптомах обращайтесь к врачу.