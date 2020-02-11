Диетолог опровергла мифы о полезном питании при старении

Диетолог Клиники Джонса Хопкинса (США) Кэтлин Джонсон утверждает: когда дело доходит до здорового питания, защищающего от негативных эффектов старения, возникает много мифов. Специалист опровергла некоторые из них.Становясь старше, следует избегать молочных продуктов. Данная теория весьма популярна, но диетолог убеждена: эта «истина» не более чем миф. Эксперта поясняет: в отсутствие проблем с усвоением молока, отказываться от него не нужно.«Наши тела по мере увеличения возраста действительно часто становятся менее терпимыми к определенным продуктам питания. Среди них и молочные, потому что выработка фермента лактазы, которая помогает пищеварению, в организме уменьшается. Но если после употребления молочных продуктов вы чувствуете себя хорошо, нет газов и вздутие живота, нет необходимости начинать избегать его», - рассказала диетолог.Проводившиеся эксперименты опровергают вред молока. Например, было установлено: его регулярное питье людьми среднего возраста и старше повышает в организме содержание глутатиона – вещества, способного тормозить процессы старения клеток мозга.Кальций можно получить только из молочных продуктов. Диетолог опровергает и этот миф. В здоровом питании много хороших источников кальция, крайне важного для поддержания здорового состояния костей, которые старение организма делает более хрупкими.«Если вы больше не можете переносить молочные продукты, удовлетворить рекомендуемое суточное количество кальция для предотвращения остеопороза (1300 мг), полезно употреблять белую фасоль (96 мг), шпинат (146 мг), лосось (181 мг), сардины (325 мг)», - подсказывает врач.Здоровое питание по мере старения - это меньше углеводов и больше белка. Белок помогает наращивать мышечную массу, которую организм естественным образом теряет с наступлением 50 лет. Однако, подчеркивает диетолог, для людей этого возраста важнее всего поддерживать здоровый вес. Важно практиковать в первую очередь умеренность в питании и следить, чтобы в рационе превалировали овощи и затем шли цельные зерна, белок.«Существует тип питания, который рекомендуется для здорового старения большинством медицинских экспертов, - это средиземноморская диета», - заметила Кэтлин Джонсон.Следует избегать насыщенных жиров. Вред жира для здоровья – миф: он помогают организму усваивать многие ключевые витамины и минералы, делающие старение человека здоровым. Диетолог советует употреблять преимущественно мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, содержащиеся в орехах, жирной рыбе, оливковом, льняном маслах. Но также допустимы насыщенные - в небольшом количестве.