Витамины, которые полезны для печени
Но не только фильтрацией занята наша печень. Она регулирует все обменные процессы в организме, вырабатывая ферменты и очищая организм от продуктов распада. Печень также является «камерой хранения» для большинства витаминов и питательных веществ, в том числе, липопротеинов.
Всякий орган нуждается в нашей поддержке, так и печени нужны витамины, полезные для ее работы и жизнедеятельности. Особенно в этом нуждается больная печень или же печень подверженная чрезмерной нагрузке.
Ваша печень находится в зоне риска если: основу вашего рациона составляют жирные и острые блюда; вы переедаете на ночь; живете в плохой экологической зоне; злоупотребляете алкоголем; проходите длительное медикаментозное лечение; страдаете ожирением. Все эти факторы действуют губительно на гепатоциты – клетки печени.
Какие витамины полезны для печени, чтобы насытить ее строительным материалом для новых клеток?..
Липолевая кислота
Липолевая кислота – это витаминоподобное вещество, регулирующее жировой и углеводный обмен в печени. Эта кислота служит катализатором для печени, как бы активизируя и усиливая ее функции. Липолевая кислота защищает саму печень от работы с ядами, а также помогает синтезировать новые гепатоциты. При заболеваниях печени этот витамин следует принимать из аптечных препаратов, чтобы обеспечить нужное поступление и усвоение больным органом.
Витамин Е
Как антиоксидант, витамин Е препятствует старению клеток печени и поддерживает их функционирование на должном уровне. Этот витамин полезен для восстановления печени, так как помогает органу быть целостным, работая стабильно без перебоев. Витамин Е повышает иммунитет и регулирует гормональный фон человека. Им богаты орехи и растительные масла, а также рябина, облепиха и ежевика.
Витамин С
При гепатите витамины, как никогда важны для печени, ведь эта болезнь как раз и подразумевает процесс разрушения гепатоцитов. Прежде всего, важен витамин С, который выступит в роли «щита» печени, повысит иммунитет, защитит от интоксикаций. Аскорбиновая кислота делает сосуды проницаемыми, налаживает обмен веществ между клетками печени и, собственно, позволяет органу восстанавливаться. Ведь главная особенность печени – это великолепное умение регенерироваться, конечно, при необходимом наборе полезных веществ.
Витамин К
По сути, этот витамин является самым главным для здоровья печени, потому как его дефицит приводит к тому, что в печени перестают вырабатываться вещества, обеспечивающие свертываемость крови, и может начаться обильное кровотечение. Плюс ко всему, витамин К оказывает положительное воздействие на клетки печени, помогая им регенерироваться. Так что в вашем рационе обязательно должны присутствовать продукты, богатые витамином К: морковь, капуста, зелень, все виды растительных масел, рябина, печень животных и рыбы.
Нормальные обменные процессы в печени не возможны без непосредственного участия витаминов группы B и PP. Они поступают к нам в результате сбалансированного питания. Вследствие гепатитов и циррозов печени организм начинает испытывать острейшую нехватку витамина А, в связи с чем возникает необходимость его приема в составе поливитаминных комплексов.
Витамин А
Этот витамин также полезен для печени из-за того, что в целом способен защитить организм от попадания в него вредоносных бактерий из пищи. Также, нельзя не отметить тот факт, что благодаря витамину А в печени активизируются обменные процессы, что препятствует образованию камней. Чтобы в ваш организм попало больше витамина А, ешьте цитрусовые фрукты, морковь, сладкий перец, персики, томаты и зелень.
Витамины группы В
Абсолютно все витамины из группы В полезны для печени, именно с их помощью можно обеспечить печени здоровье и молодость. Продукты, содержащие витамины группы В, способствуют тому, что печень восстанавливается после нагрузок, которыми мы сами ее снабжаем благодаря неправильному жирному питанию и пристрастию к алкогольным напиткам. Витамины группы В, попросту говоря, защищают печень от преждевременного старения и влияния ядовитых веществ, попадающих в нее с пищей.
Микроэлементы
Для налаженной работы и крепкого здоровья, важно знать не только, какие витамины нужны для печени, но и необходимый набор микроэлементов. Ведь именно они усиливают свойство организма всасывать витамины в кишечнике, а также обеспечивают защиту печени от ядов. К примеру, селен – лучший «щит» печени от алкогольных ядов и продуктов распада, которые образуются при выведении медикаментов. Для того чтобы повысить поступление селена в печень, достаточно обогатить свой рацион брокколи, фисташками, морепродуктами.
Цинк усилит свойства печени в регенерации, укрепит стенки сосудов и обеспечит питание органа. Этот микроэлемент содержится в яйцах, грибах и в рыбе.
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