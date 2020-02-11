Витамины, которые полезны для печени

Печень – это многофункциональный орган, который ежесекундно находится на грани разрушения, ведь как фильтр организма, клетки печени берут на себя все яды, токсины, продукты распада. За счет питания, насыщенного витаминами для печени, вы помогаете печени в этой нескончаемой борьбе.Но не только фильтрацией занята наша печень. Она регулирует все обменные процессы в организме, вырабатывая ферменты и очищая организм от продуктов распада. Печень также является «камерой хранения» для большинства витаминов и питательных веществ, в том числе, липопротеинов.Всякий орган нуждается в нашей поддержке, так и печени нужны витамины, полезные для ее работы и жизнедеятельности. Особенно в этом нуждается больная печень или же печень подверженная чрезмерной нагрузке.Ваша печень находится в зоне риска если: основу вашего рациона составляют жирные и острые блюда; вы переедаете на ночь; живете в плохой экологической зоне; злоупотребляете алкоголем; проходите длительное медикаментозное лечение; страдаете ожирением. Все эти факторы действуют губительно на гепатоциты – клетки печени.Какие витамины полезны для печени, чтобы насытить ее строительным материалом для новых клеток?..Липолевая кислотаЛиполевая кислота – это витаминоподобное вещество, регулирующее жировой и углеводный обмен в печени. Эта кислота служит катализатором для печени, как бы активизируя и усиливая ее функции. Липолевая кислота защищает саму печень от работы с ядами, а также помогает синтезировать новые гепатоциты. При заболеваниях печени этот витамин следует принимать из аптечных препаратов, чтобы обеспечить нужное поступление и усвоение больным органом.Витамин ЕКак антиоксидант, витамин Е препятствует старению клеток печени и поддерживает их функционирование на должном уровне. Этот витамин полезен для восстановления печени, так как помогает органу быть целостным, работая стабильно без перебоев. Витамин Е повышает иммунитет и регулирует гормональный фон человека. Им богаты орехи и растительные масла, а также рябина, облепиха и ежевика.Витамин СПри гепатите витамины, как никогда важны для печени, ведь эта болезнь как раз и подразумевает процесс разрушения гепатоцитов. Прежде всего, важен витамин С, который выступит в роли «щита» печени, повысит иммунитет, защитит от интоксикаций. Аскорбиновая кислота делает сосуды проницаемыми, налаживает обмен веществ между клетками печени и, собственно, позволяет органу восстанавливаться. Ведь главная особенность печени – это великолепное умение регенерироваться, конечно, при необходимом наборе полезных веществ.Витамин КПо сути, этот витамин является самым главным для здоровья печени, потому как его дефицит приводит к тому, что в печени перестают вырабатываться вещества, обеспечивающие свертываемость крови, и может начаться обильное кровотечение. Плюс ко всему, витамин К оказывает положительное воздействие на клетки печени, помогая им регенерироваться. Так что в вашем рационе обязательно должны присутствовать продукты, богатые витамином К: морковь, капуста, зелень, все виды растительных масел, рябина, печень животных и рыбы.Нормальные обменные процессы в печени не возможны без непосредственного участия витаминов группы B и PP. Они поступают к нам в результате сбалансированного питания. Вследствие гепатитов и циррозов печени организм начинает испытывать острейшую нехватку витамина А, в связи с чем возникает необходимость его приема в составе поливитаминных комплексов.Витамин АЭтот витамин также полезен для печени из-за того, что в целом способен защитить организм от попадания в него вредоносных бактерий из пищи. Также, нельзя не отметить тот факт, что благодаря витамину А в печени активизируются обменные процессы, что препятствует образованию камней. Чтобы в ваш организм попало больше витамина А, ешьте цитрусовые фрукты, морковь, сладкий перец, персики, томаты и зелень.Витамины группы ВАбсолютно все витамины из группы В полезны для печени, именно с их помощью можно обеспечить печени здоровье и молодость. Продукты, содержащие витамины группы В, способствуют тому, что печень восстанавливается после нагрузок, которыми мы сами ее снабжаем благодаря неправильному жирному питанию и пристрастию к алкогольным напиткам. Витамины группы В, попросту говоря, защищают печень от преждевременного старения и влияния ядовитых веществ, попадающих в нее с пищей.МикроэлементыДля налаженной работы и крепкого здоровья, важно знать не только, какие витамины нужны для печени, но и необходимый набор микроэлементов. Ведь именно они усиливают свойство организма всасывать витамины в кишечнике, а также обеспечивают защиту печени от ядов. К примеру, селен – лучший «щит» печени от алкогольных ядов и продуктов распада, которые образуются при выведении медикаментов. Для того чтобы повысить поступление селена в печень, достаточно обогатить свой рацион брокколи, фисташками, морепродуктами.Цинк усилит свойства печени в регенерации, укрепит стенки сосудов и обеспечит питание органа. Этот микроэлемент содержится в яйцах, грибах и в рыбе.