Пять способов, которые помогут справиться с тошнотой без лекарств

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Тошнота – далеко не самое приятное явление в нашей жизни. Причин может быть много – от простого укачивания в транспорте до опухоли мозга. Эксперты назвали несколько эффективных методов справиться с тошнотой без лекарств, но, если ни один не помогает, вам срочно нужно обратиться к врачу.Самый простой метод – подышите. Особенно это помогает при укачивании в транспорте. Специалисты советуют использовать технику контролируемого дыхания. Сначала необходимо сделать вдох через нос в течение трех секунд, затем задержать дыхание на три секунды, а после – выдохнуть в течение трех секунд. При этом также рекомендуется закрыть глаза.Отвлекитесь. Послушайте любимую музыку или посмотрите интересный сериал. Если вам не станет хуже от лишних движений – займитесь легкой домашней работой или сходить прогуляться на улицу. Главное, не зацикливаться на мыслях о тошноте.Не ложитесь спать после еды. Особенно на живот. В этом случае неприятное чувство только усилится. Если вы хотите отдохнуть, то найдите такое положение, при котором верхняя часть тела будет приподнята.Съешьте имбирь. Ученые пока не смогли установить, как именно он помогает организму, но хорошо известно, что имбирь облегчает тошноту во время беременности и при лечении химиотерапией, а также после операций. Чтобы избавиться от этого неприятного чувства, выпейте имбирный чай или съешьте кусочек имбиря в свежем или засахаренном виде, пишет портал «Здоровье Mail.ru».Выпейте холодный напиток. Отлично подойдет вода, лимонад или мятный чай. Можно сделать хотя бы несколько глотков, после чего, как сообщают специалисты, вам должно стать лучше.