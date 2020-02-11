Что уши расскажут о вашем здоровье

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Большинство людей не слишком много внимания уделяют своим ушам. И зря, ведь этот орган нередко может предупредить о различных заболеваниях. Подробнее о том, что уши могут рассказать о вашем здоровье, в материале "Рамблера".Звон в ушахДовольно распространенный симптом, с которым сталкиваются миллионы людей по всему миру, может быть вполне безобидным. Обычно звон в ушах возникает из-за воздействия громких звуков или инфекции уха. Но порой звон может сигнализировать и о серьезном недуге. Например, об опухоли, высоком кровяном давлении или повышенном холестерине.Ушная сера черного цветаЕсли вы столкнулись с таким симптомом лишь раз, — волноваться не стоит. Однако если вы замечаете черную ушную серу на постоянной основе и при этом испытываете зуд в ушах, это может говорить о грибковой инфекции.Красные ушиЕсли уши краснеют без видимых на то причин, это может быть симптомом недостаточности надпочечников. Такой недуг, в свою очередь, приводит к понижение артериального давления, потере веса и почечной недостаточности.