Что будет, если выпить слишком много «Виагры»

"Виагра" или силденафил один из самых популярных препаратов в борьбе с эректильной дисфункцией. Этим медикаментом пользуются мужчины по всему миру, но не все из них следуют рекомендуемой дозировке. И напрасно, ведь злоупотребление "Виагрой" может привести к не самым приятным последствиям. К каким именно? Выяснял "Рамблер".Если верить инструкции, основные побочные эффекты "Виагры" — это спутанность сознания и головная боль. Однако это далеко не все.Турецкий офтальмолог Джюнейт Караарслан изучил истории болезней 17 пациентов, среди жалоб которых были мутность зрения, светобоязнь и дальтонизм, которого раньше не было. Как выяснилось, пациентов объединяли не только эти симптомы, но и кое-что еще, — все они принимали "Виагру" в максимально разрешенной дозировке 100 миллиграммов. Несмотря на то, что препарат действовал как положено, сохраняя эффект еще спустя 3-5 часов после приема, проблемы со зрением не покидали мужчин еще несколько дней. Окончательно избавиться от них удалось лишь через три недели.По мнению офтальмолога, организм попросту не успевает расщеплять такое количество препарата, из-за чего и возникают побочные эффекты. Именно поэтому он посоветовал мужчинам воздерживаться от максимальных доз и перед началом применения консультироваться со специалистом.