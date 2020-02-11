Вызывает онкологию: этот популярный продукт опаснее алкоголя
Избыточное потребление красного мяса, которое прошло химическую обработку, может привести к развитию рака, в частности поджелудочной железы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
В этом убежден онколог Андрей Пылев. Какие еще продуктов стоит избегать, чтобы не спровоцировать болезнь.
Так, по словам специалиста, рекомендуется меньше употреблять очень горячей еды.
В отличие от других врачей-онкологов, Пылев считает, что алкоголь лишь опосредованно способствует появлению онкологических заболеваний.
При этом, убежден он, такие продукты, как шоколад и кофе – могут повысить риск возникновения других патологических состояний. Правда, они не приводят к развитию рака.
«Из доказанных факторов – это избыточное потребление химически обработанного красного мяса, уменьшение количества клетчатки в рационе. Если алкоголь, то здесь очень опосредованный путь возникновения рака, и речь идет не о спиртном в целом», – подчеркнул Пылев.
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