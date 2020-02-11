Вызывает онкологию: этот популярный продукт опаснее алкоголя

Сократите их потребление.Избыточное потребление красного мяса, которое прошло химическую обработку, может привести к развитию рака, в частности поджелудочной железы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.В этом убежден онколог Андрей Пылев. Какие еще продуктов стоит избегать, чтобы не спровоцировать болезнь.Так, по словам специалиста, рекомендуется меньше употреблять очень горячей еды.В отличие от других врачей-онкологов, Пылев считает, что алкоголь лишь опосредованно способствует появлению онкологических заболеваний.При этом, убежден он, такие продукты, как шоколад и кофе – могут повысить риск возникновения других патологических состояний. Правда, они не приводят к развитию рака.«Из доказанных факторов – это избыточное потребление химически обработанного красного мяса, уменьшение количества клетчатки в рационе. Если алкоголь, то здесь очень опосредованный путь возникновения рака, и речь идет не о спиртном в целом», – подчеркнул Пылев.