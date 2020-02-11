Незаменимая трава при усталости и заболеваниях органов пищеварения

Трава тимьяна (богородская трава) содержит эфирные масла, флавоноиды, витамины С, Е, группы В, рутин. Он обладает противовоспалительным, обезболивающим, антимикробным, освежающим действием. Незаменима в случаях, когда надо добиться обезболивающего эффекта, так как хорошо действует на чувствительные нервные окончания. Богата эта трава калием, цинком, марганцем, концентрирует железо, магний, селен, барий.Тимьян является мощным иммуностимулятором.Настой травы, жидкий экстракт используется в качестве отхаркивающего и бактерицидного средства. Показан при бронхитах, коклюше, смягчает кашель.В приправах, особенно мясных и овощных солениях трудно обойтись без тимьяна.1. Чай из тимьяна для улучшения пищеваренияПотребуется:Тимьян – 2 ч. л.Кипяток – 0,5 лПриготовление:Тимьян залить кипятком, настоять 10–15 минут. Процедить. Полученный чай разделить на 3 части. Пить теплым, 3 раза в день.2. Настой из тимьяна при высоком нервном возбуждении, стрессах, тревожном состоянии, хронической усталостиПотребуется:Тимьян – 2 ст. л.Мелисса – 2 ст. л.Мята перечная – 2 ст. л.Листья смородины черной – 2 ст. л.Пустырник – 2 ст. л.Приготовление:Травы перемешать. Взять 1 ст. л. сбора, поместить в термос, залить 250 мл кипятка и настаивать 2 часа. Выпить перед сном 100 г настоя.3. Настойка из тимьяна в комплексных мерах по восстановлению после инсультаПотребуется:Тимьян сушеный – 10 ст. л.Водка – 0,5 лПриготовление:Тимьян залить водкой. Настоять 2 недели. Втирать настойку в онемевшие части тела.