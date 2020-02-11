Незаменимая трава при усталости и заболеваниях органов пищеварения
Тимьян является мощным иммуностимулятором.
Настой травы, жидкий экстракт используется в качестве отхаркивающего и бактерицидного средства. Показан при бронхитах, коклюше, смягчает кашель.
В приправах, особенно мясных и овощных солениях трудно обойтись без тимьяна.
1. Чай из тимьяна для улучшения пищеварения
Потребуется:
Тимьян – 2 ч. л.
Кипяток – 0,5 л
Приготовление:
Тимьян залить кипятком, настоять 10–15 минут. Процедить. Полученный чай разделить на 3 части. Пить теплым, 3 раза в день.
2. Настой из тимьяна при высоком нервном возбуждении, стрессах, тревожном состоянии, хронической усталости
Потребуется:
Тимьян – 2 ст. л.
Мелисса – 2 ст. л.
Мята перечная – 2 ст. л.
Листья смородины черной – 2 ст. л.
Пустырник – 2 ст. л.
Приготовление:
Травы перемешать. Взять 1 ст. л. сбора, поместить в термос, залить 250 мл кипятка и настаивать 2 часа. Выпить перед сном 100 г настоя.
3. Настойка из тимьяна в комплексных мерах по восстановлению после инсульта
Потребуется:
Тимьян сушеный – 10 ст. л.
Водка – 0,5 л
Приготовление:
Тимьян залить водкой. Настоять 2 недели. Втирать настойку в онемевшие части тела.
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