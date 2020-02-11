7 признаков паразитов в организме человека
Диарея
Множество паразитов в процессе жизнедеятельности выделяют гормоноподобные вещества, что провоцирует у человека водянистые испражнения — диарею. Поэтому если диарея беспокоит вас чаще двух раз в неделю без видимых причин (отравления, например), вините в этом «живность».
Метеоризм
Если глисты засели в тонком кишечнике, это приводит к воспалению слизистой оболочки, метеоризму и повышенному газообразованию. Поэтому частые вздутия живота вовсе не означают, что вы съели что-то не то или выпили лишний стакан газировки. Вам стоит провериться на наличие в организме глистов и принять меры, иначе эти неприятные симптомы усилятся.
Ломота в суставах и мышцах
Глисты не всегда оккупируют только кишечник. Они могут перемещаться по организму в поисках наиболее комфортных для их жизни мест, и выбрать таковыми, например, в суставную жидкость и в мышцы. В таком случае в теле появляется боль и ломота, напоминающая артрит или лихорадку при гриппе. Кроме того, боли могут также появиться в результате травмирования тканей паразитами либо реакцией иммунитета на их присутствие.
Аллергия
Частые аллергии также могут свидетельствовать о «поселенцах». Токсичные продукты их жизнедеятельности активируют иммунный ответ организма в виде выработки повышенных доз эозинофилов — одного из типов защитных клеток. Они могут стать причиной воспаления тканей организма, что и приводит к аллергической реакции.
Высыпания на коже
Следствием жизнедеятельности в вашем организме глистов может стать угри, крапивница, сыпь, экзема и другие реакции кожи. Такие последствия провоцирует нарушение микрофлоры кишечника, которое возникает в результате раздражения паразитами слизистых оболочек.
Скрежетание зубами во сне
Бруксизм, или попросту скрежет зубами во сне – один из самых распространенных симптомов при появлении глистов. «Живность» негативно влияет на нервную систему, угнетая синтез витамина В12, от чего она становится очень чувствительной. В результате в ночное время происходит бесконтрольное стискивание челюсти и появляется характерный срежет.
Постоянная усталость
Из-за глистов в организме нарушается усвояемость полезных микро- и макроэлементов. В результате организму не достает необходимых для нормальной жизнедеятельности веществ. От этого появляется постоянная слабость, апатия, депрессивные состояния, а также ухудшается память и концентрация внимания.
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