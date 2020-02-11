7 признаков паразитов в организме человека

От паразитов в организме не застрахован никто. Яйца паразитов могут попасть в желудок из-за немытых рук, плохо вымытых овощей или фруктов, «поцелуев» животных и т.д. Признаки «поселенцев» не всегда явно заметны на первых парах, а позже — похожи на симптомы распространенных заболеваний. Как понять, что у вас появились глисты? Подскажут 7 верных признаков.ДиареяМножество паразитов в процессе жизнедеятельности выделяют гормоноподобные вещества, что провоцирует у человека водянистые испражнения — диарею. Поэтому если диарея беспокоит вас чаще двух раз в неделю без видимых причин (отравления, например), вините в этом «живность».МетеоризмЕсли глисты засели в тонком кишечнике, это приводит к воспалению слизистой оболочки, метеоризму и повышенному газообразованию. Поэтому частые вздутия живота вовсе не означают, что вы съели что-то не то или выпили лишний стакан газировки. Вам стоит провериться на наличие в организме глистов и принять меры, иначе эти неприятные симптомы усилятся.Ломота в суставах и мышцахГлисты не всегда оккупируют только кишечник. Они могут перемещаться по организму в поисках наиболее комфортных для их жизни мест, и выбрать таковыми, например, в суставную жидкость и в мышцы. В таком случае в теле появляется боль и ломота, напоминающая артрит или лихорадку при гриппе. Кроме того, боли могут также появиться в результате травмирования тканей паразитами либо реакцией иммунитета на их присутствие.АллергияЧастые аллергии также могут свидетельствовать о «поселенцах». Токсичные продукты их жизнедеятельности активируют иммунный ответ организма в виде выработки повышенных доз эозинофилов — одного из типов защитных клеток. Они могут стать причиной воспаления тканей организма, что и приводит к аллергической реакции.Высыпания на кожеСледствием жизнедеятельности в вашем организме глистов может стать угри, крапивница, сыпь, экзема и другие реакции кожи. Такие последствия провоцирует нарушение микрофлоры кишечника, которое возникает в результате раздражения паразитами слизистых оболочек.Скрежетание зубами во снеБруксизм, или попросту скрежет зубами во сне – один из самых распространенных симптомов при появлении глистов. «Живность» негативно влияет на нервную систему, угнетая синтез витамина В12, от чего она становится очень чувствительной. В результате в ночное время происходит бесконтрольное стискивание челюсти и появляется характерный срежет.Постоянная усталостьИз-за глистов в организме нарушается усвояемость полезных микро- и макроэлементов. В результате организму не достает необходимых для нормальной жизнедеятельности веществ. От этого появляется постоянная слабость, апатия, депрессивные состояния, а также ухудшается память и концентрация внимания.