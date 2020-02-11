Немецкие специалисты пояснили, можно ли пить повторно вскипяченную воду

Зачастую после приготовления чая в чайнике еще остается вода. Нужно ли ее выливать, или можно оставить и вскипятить повторно? Объясняют немецкие специалисты из Института Фрезениуса.Многие люди убеждены: пить повторно вскипяченную воду не нужно, это вредно для здоровья. Почти каждый второй после разового кипячения выливает ее из чайника. Люди опасаются, что в этой воде могут скапливаться бактерии, или же другие вещества, нежелательные для организма.Но опасно ли на самом деле пить воду, вскипяченную повторно?Мнение немецких специалистов таково: употребление воды после повторного кипячения не опасно для здоровья.«Не нужно бояться размножения бактерий в воде: их количество, пока она будет находиться в чайнике, действительно может вырасти, - но при повторном кипячении воды микроорганизмы будут уничтожены. Что касается вкуса повторно вскипяченной воды, нет никаких научных доказательств того, что он ухудшается», - констатировали эксперты.Также, по их словам, нет риска того, что в воду за время, пока она будет отстаиваться в чайнике, проникнут частицы его материалов. Однако во избежание этого важно использовать сертифицированную посуду от проверенных и безопасных производителей, подчеркнули эксперты.