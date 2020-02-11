5 эффективных напитков для победы над лишним весом
Это позволит вам забыть о надоевших килограммах значительно быстрее и легче.
Напитки же эти вы приготовите без особых хлопот всего за несколько минут. Они помогут вам добиться желаемого: похудеть и удержать скорректированный вес без вреда для здоровья.
1. Овощной коктейль
Эффективность данного коктейля будет значительно выше, если пить его с утра за 30 минут до завтрака. Так вы очистите свой организм и подготовите пищеварительную систему к полноценной работе.
И все те продукты, которые вы будете потреблять в течение оставшегося дня, будут усваиваться должным образом, не накапливая лишних сантиметров.
Ингредиенты:
- 1/2 ломтика ананаса;
- толстый ломтик огурца;
- 1 стебель сельдерея (6 см);
- 1 ломтик баклажана;
- 1/2 редьки.
Способ приготовления:
Хорошенько вымойте все ингредиенты и положите их в блендер.
Чтобы облегчить процесс смешивания, предлагаем добавить немного воды, хотя можно этого и не делать.
Взбейте все и выпейте натощак.
2. Апельсин, мята и яблочный уксус
Это настоящий жиросжигатель! Напиток, состоящий из сока апельсина, настоя мяты и яблочного уксуса, — также просто находка для борьбы с лишним весом.
Данное сочетание ингредиентов является идеальным для того, чтобы потреблять их перед завтраком или вечером, перед тем, как ложиться спать. В это время напиток будет особенно эффективным.
Ингредиенты:
- 1 стакан апельсинового сока (250 мл);
- 1/4 стакана яблочного уксуса (62 мл);
- полчашки мятного чая (125 мл).
Способ приготовления:
Смешайте все ингредиенты так, чтобы у вас получилась однородная жидкость.
Лучше всего выпивать по 2 стакана этого напитка в день (в указанные часы).
Одними из ключевых факторов, обеспечивающих эффективность коктейля в борьбе с лишним весом, является выбор яблочного уксуса. Он должен быть хорошего качества (ведь в процессе ферментации он становится похож на сок).
3. Лимонный сок и семена чиа
Семена чиа многим до сих пор неизвестны, ну или если известны, то они не являются неотъемлемой составляющей ежедневного рациона, а зря… Потому что это прекрасный детокс-продукт, обладающий мощными очищающими свойствами.
Это превосходный натуральный антиоксидант, способный удалить лишний жир из нашего организма.
Лимон будет действовать следующим образом: он воспрепятствует усвоению лишних жиров, поэтому данный напиток также лучше всего потреблять в утренние часы. Кстати, его можно пить как холодным, так и горячим, как вам больше нравится.
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка семян чиа (10 г);
- 1 стакан воды (200 мл);
- сок половинки лимона.
Способ приготовления:
Готовится данный напиток чрезвычайно легко: вам просто нужно положить семена чиа в стакан с водой и добавить туда же сок из половинки лимона.
Дайте напитку настояться в течение 10 минут, чтобы семена немного размякли, вобрав в себя влагу.
В результате у вас получится немного тягучая смесь (похожая на кисель).
4. Имбирный лимонад
Имбирь — это тот продукт, который не нуждается в представлении. Его многочисленные полезные свойства известны человечеству еще с древних времен. Это идеальный компонент для укрепления иммунной системы организма и ускорения всех обменных процессов (метаболизма).
В сочетании с лимоном имбирь поможет вам сбросить лишний вес, особенно если вы не будете забывать про кардиотренировки. Это идеальный напиток для потребления в течение дня (столько, сколько вам захочется).
Ингредиенты:
- сок из лимонов;
- 1 литр воды;
- немного тертого имбиря.
Способ приготовления:
Выжмите из лимонов сок и добавьте его в графин с водой.
Затем натрите имбирь и положите его в чашку горячей воды, чтобы получился настой.
Когда имбирный настой остынет, добавьте его в лимонную воду.
Лучше не добавлять в напиток никакой подсластитель, но если без него вам никак не обойтись, остановите свой выбор на меде.
5. Лимонная вода
Лимонная вода тоже поможет вам избавиться от лишнего веса и, как и в предыдущих случаях, ее эффективность будет значительно выше, если пить ее в утренние часы, желательно натощак.
Это идеальный напиток для того, чтобы ускорить метаболизм и очистить свое тело от скопившихся шлаков и токсинов, так как лимон оказывает мочегонное действие, а еще укрепляет иммунную систему.
Если эти аргументы вас не совсем убедили, то можно прибавить еще то, что ваша кожа будет выглядеть значительно более молодо и естественно, а все благодаря подщелачивающему эффекту лимона.
Лучше всего пить теплую воду. так вы немного повысите свою температуру тела, а это, в свою очередь, позволит вам сжечь больше калорий (термогенез).
Лимонная вода поможет вам решить еще одну неприятную проблему — запоры (и воспаление, связанное с ними).
Для того чтобы получить максимальную пользу от такого лимонада старайтесь выбирать лимоны органического происхождения и, конечно, они должны быть свежими.
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