5 эффективных напитков для победы над лишним весом

Начинаете худеть к весенне-летнему сезону? Прекрасно! А мы вам в этом поможем: ведь помимо регулярных тренировок и сбалансированного рациона питания есть весьма полезные рецепты напитков, которые помогут вам убрать лишний вес, избавить свое тело от лишней жидкости и ускорить метаболизм.Это позволит вам забыть о надоевших килограммах значительно быстрее и легче.Напитки же эти вы приготовите без особых хлопот всего за несколько минут. Они помогут вам добиться желаемого: похудеть и удержать скорректированный вес без вреда для здоровья.1. Овощной коктейльЭффективность данного коктейля будет значительно выше, если пить его с утра за 30 минут до завтрака. Так вы очистите свой организм и подготовите пищеварительную систему к полноценной работе.И все те продукты, которые вы будете потреблять в течение оставшегося дня, будут усваиваться должным образом, не накапливая лишних сантиметров.Ингредиенты:- 1/2 ломтика ананаса;- толстый ломтик огурца;- 1 стебель сельдерея (6 см);- 1 ломтик баклажана;- 1/2 редьки.Способ приготовления:Хорошенько вымойте все ингредиенты и положите их в блендер.Чтобы облегчить процесс смешивания, предлагаем добавить немного воды, хотя можно этого и не делать.Взбейте все и выпейте натощак.2. Апельсин, мята и яблочный уксусЭто настоящий жиросжигатель! Напиток, состоящий из сока апельсина, настоя мяты и яблочного уксуса, — также просто находка для борьбы с лишним весом.Данное сочетание ингредиентов является идеальным для того, чтобы потреблять их перед завтраком или вечером, перед тем, как ложиться спать. В это время напиток будет особенно эффективным.Ингредиенты:- 1 стакан апельсинового сока (250 мл);- 1/4 стакана яблочного уксуса (62 мл);- полчашки мятного чая (125 мл).Способ приготовления:Смешайте все ингредиенты так, чтобы у вас получилась однородная жидкость.Лучше всего выпивать по 2 стакана этого напитка в день (в указанные часы).Одними из ключевых факторов, обеспечивающих эффективность коктейля в борьбе с лишним весом, является выбор яблочного уксуса. Он должен быть хорошего качества (ведь в процессе ферментации он становится похож на сок).3. Лимонный сок и семена чиаСемена чиа многим до сих пор неизвестны, ну или если известны, то они не являются неотъемлемой составляющей ежедневного рациона, а зря… Потому что это прекрасный детокс-продукт, обладающий мощными очищающими свойствами.Это превосходный натуральный антиоксидант, способный удалить лишний жир из нашего организма.Лимон будет действовать следующим образом: он воспрепятствует усвоению лишних жиров, поэтому данный напиток также лучше всего потреблять в утренние часы. Кстати, его можно пить как холодным, так и горячим, как вам больше нравится.Ингредиенты:- 1 столовая ложка семян чиа (10 г);- 1 стакан воды (200 мл);- сок половинки лимона.Способ приготовления:Готовится данный напиток чрезвычайно легко: вам просто нужно положить семена чиа в стакан с водой и добавить туда же сок из половинки лимона.Дайте напитку настояться в течение 10 минут, чтобы семена немного размякли, вобрав в себя влагу.В результате у вас получится немного тягучая смесь (похожая на кисель).4. Имбирный лимонадИмбирь — это тот продукт, который не нуждается в представлении. Его многочисленные полезные свойства известны человечеству еще с древних времен. Это идеальный компонент для укрепления иммунной системы организма и ускорения всех обменных процессов (метаболизма).В сочетании с лимоном имбирь поможет вам сбросить лишний вес, особенно если вы не будете забывать про кардиотренировки. Это идеальный напиток для потребления в течение дня (столько, сколько вам захочется).Ингредиенты:- сок из лимонов;- 1 литр воды;- немного тертого имбиря.Способ приготовления:Выжмите из лимонов сок и добавьте его в графин с водой.Затем натрите имбирь и положите его в чашку горячей воды, чтобы получился настой.Когда имбирный настой остынет, добавьте его в лимонную воду.Лучше не добавлять в напиток никакой подсластитель, но если без него вам никак не обойтись, остановите свой выбор на меде.5. Лимонная водаЛимонная вода тоже поможет вам избавиться от лишнего веса и, как и в предыдущих случаях, ее эффективность будет значительно выше, если пить ее в утренние часы, желательно натощак.Это идеальный напиток для того, чтобы ускорить метаболизм и очистить свое тело от скопившихся шлаков и токсинов, так как лимон оказывает мочегонное действие, а еще укрепляет иммунную систему.Если эти аргументы вас не совсем убедили, то можно прибавить еще то, что ваша кожа будет выглядеть значительно более молодо и естественно, а все благодаря подщелачивающему эффекту лимона.Лучше всего пить теплую воду. так вы немного повысите свою температуру тела, а это, в свою очередь, позволит вам сжечь больше калорий (термогенез).Лимонная вода поможет вам решить еще одну неприятную проблему — запоры (и воспаление, связанное с ними).Для того чтобы получить максимальную пользу от такого лимонада старайтесь выбирать лимоны органического происхождения и, конечно, они должны быть свежими.