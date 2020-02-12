Почему есть бананы с утра – плохая идея?
Многим людям, спешащим на работу утром, бананы кажутся отличным вариантом завтрака. Известный диетолог Дэрил Джоффри советует воздерживаться от перекусов бананами с утра на пустой желудок. По словам специалиста, такой вариант завтрака - один из худших.
Доктор Джоффри констатирует: есть бананы с утра – плохая идея, поскольку фрукт на 25 процентов состоит из сахара.
«Бананы дадут вам быстрый импульс энергии, но вскоре вы устанете и почувствуете голод. Их можно назвать природными конфетами – съеденные утром без ничего, эти плоды приведут к увеличению уровня сахара в крови и спровоцируют обостренный аппетит, приводящий к перееданию», - пояснил диетолог.
Он заметил, что бананы богаты калием, клетчаткой, магнием и другими необходимыми питательными веществами, которые во многом способствуют здоровью, но одних лишь фруктов недостаточно, чтобы поддерживать организм до обеда.
«Употребление одних только плодов является плохой идеей. Нужно сочетать их с полезными жирами - арахисовым маслом, натуральным йогуртом, кашами, которые нейтрализуют действие сахара и предотвратят всплеск инсулина. Без такой балансировки многие преимущества бананов теряются, в то время как в крови увеличиваются уровни сахара и кислоты», - сказал эксперт.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий