Почему есть бананы с утра – плохая идея?

Хотя бананы питательны, легко усваиваются и в целом полезны для здоровья, есть их с утра может быть плохой идеей. Об этом информирует журнал Times now.Многим людям, спешащим на работу утром, бананы кажутся отличным вариантом завтрака. Известный диетолог Дэрил Джоффри советует воздерживаться от перекусов бананами с утра на пустой желудок. По словам специалиста, такой вариант завтрака - один из худших.Доктор Джоффри констатирует: есть бананы с утра – плохая идея, поскольку фрукт на 25 процентов состоит из сахара.«Бананы дадут вам быстрый импульс энергии, но вскоре вы устанете и почувствуете голод. Их можно назвать природными конфетами – съеденные утром без ничего, эти плоды приведут к увеличению уровня сахара в крови и спровоцируют обостренный аппетит, приводящий к перееданию», - пояснил диетолог.Он заметил, что бананы богаты калием, клетчаткой, магнием и другими необходимыми питательными веществами, которые во многом способствуют здоровью, но одних лишь фруктов недостаточно, чтобы поддерживать организм до обеда.«Употребление одних только плодов является плохой идеей. Нужно сочетать их с полезными жирами - арахисовым маслом, натуральным йогуртом, кашами, которые нейтрализуют действие сахара и предотвратят всплеск инсулина. Без такой балансировки многие преимущества бананов теряются, в то время как в крови увеличиваются уровни сахара и кислоты», - сказал эксперт.