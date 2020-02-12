Ученые обнаружили причину ранней деменции

Количество людей с деменцией увеличивается из года в год. Пока нет лекарства, профилактика особенно важна. Ученые ищут способы отсрочить или даже предотвратить деменцию. Новое исследование показывает, что поддерживает мозг в форме - физическая активность.Фокус на профилактику деменцииБолезнь Альцгеймера является наиболее распространенной необратимой формой деменции. В ходе болезни нервные клетки мозга постоянно разрушаются. Пока что нет эффективных методов лечения, которые могли бы предотвратить постепенное ухудшение умственных способностей или их потерю.Физические упражненияРазличные исследования показывают, что упражнения играют главную роль в профилактики деменции.«Отсутствие физической активности является фактором риска развития деменции. Физическая подготовка и регулярные занятия спортом, по- видимому, имеют профилактический эффект», - говорит профессор Ханс Йорген Граб, директор Клиники психиатрии и психотерапии при Медицинском центре Университета Грайфсвальда.Исследования ученыхДля исследований, опубликованных в Mayo Clinic Proceedings использовались данные здоровья в общей сложности 2103 женщин и мужчин в возрасте проанализированы с 21 до 84 лет. Испытуемые проходили стресс-тест на велоэргометре, затем мозг измеряли с помощью МРТ.Исследователи из Грайфсвальда обнаружили, что производительность явно влияет и на мозг.«Чем лучше физическая подготовка, тем больше объем мозга», - говорит д-р Катарина Виттфельд, ученый DZNE и первый автор исследования.Это относится и к отдельным его областям - ученые обнаружили, что у здоровых людей гиппокамп больше. Он играет ведущую роль в развитии болезни Альцгеймера.