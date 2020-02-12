Съедайте утром 4-5 орехов миндаля. Почему ученые советуют делать это?

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Каждое утро следует съедать по 4-5 орехов миндаля, советуют ученые. Такая привычка приносит огромную пользу здоровью - от поддержки пищеварения и снижения веса до улучшения состояния сердца.«Миндаль обогащен витаминами, минералами, антиоксидантами и полезными жирами. Его добавление в утренний прием пищи может творить чудеса, когда это касается вашего здоровья», - приводится мнение ученых в журнале Times Now.Улучшается пищеварение. Специалисты советуют есть по утрам миндаль, предварительно вымоченный в воде, - это облегчает его переваривание желудком, увеличивает усвоение питательных веществ ореха.«Замачивание в воде облегчает жевание миндаля и его расщепление организмом, а также помогает высвобождать липазу - фермент, который помогает организму переваривать жиры», - пояснили ученые.Ускоряется потеря веса. Миндаль отличается низким содержанием углеводов, но богат белком и клетчаткой - двумя веществами, которые увеличивают чувство сытости, тем самым снижая общее потребление калорий. Регулярное употребление нескольких штук каждое утро может помочь похудеть.«Существуют научные доказательства того, что употребление в пищу орехов ускоряет метаболизм, способствует более активной потере веса. Миндаль также помогает избавиться от жира на животе», - поделились эксперты.Улучшается мозговая активность. Миндаль отличается очень высоким содержанием витамина Е, влияющего на сохранность хорошей память и предотвращающего снижение когнитивных функций. Ученые называют этот продукт «любимой пищей мозга».«Получая из миндаля суточную дозу этого жирорастворимого антиоксиданта, можно долго поддерживать мозг в активном состоянии, защищать его от появления болезни Альцгеймера», - говорят эксперты.Снижается уровень холестерина. Исследования показывают, что ежедневное употребление утром нескольких орехов миндаля может снизить уровень ЛПНП или «плохого» холестерина при сохранении ЛПВП, «хорошего» холестерина.Нормализуется давление и сахар в крови. Миндаль содержит большое количество магния – минерала, улучшающего в организме контроль кровяного давления. Также магний важен для контроля уровня сахара в крови, его часто не хватает людям с диабетом 2 типа – его достаточное потребление позитивно влияет на метаболические процессы.