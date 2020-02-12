Луковая шелуха: рецепты против насморка, стрессов и выпадения волос

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Бесплатный природный антисептик и противовирусное средство, краска, чай, удобрение для цветов – все это о луковой шелухе.Выбрасывая ее в мусорную корзину, мы поступаем неразумно.Сухие чешуи лука имеют богатый химический состав. В них есть витамины группы В, аскорбиновая кислота, каротин, витамин Е, РР. Самая большая концентрация фитонцидов не в сочной луковице, а в ее «донце».В шелухе лука зафиксировано значительное количество кверцетина. Этот флавоноид затормаживает процесс старения, уничтожая больные клетки. Кверцетин активизирует работу почек и сердца, усиливает выносливость организма, укрепляет кости и стенки сосудов.Шелуху нужно заготавливать от луковиц среднего размера. Они должны быть здоровыми, чистыми, не проросшими и не гнилыми.Луковая шелуха против ринитаЗуд и жжение в носу переходят в отек слизистых оболочек, становится трудно дышать. Из глаз текут слезы, а из носа – слизь. Эти симптомы сопровождают вазомоторный и аллергический риниты. Снять их можно с помощью луковой шелухи.Сухую шелуху нужно измельчить, поместить на сухую сковородку и поставить на небольшой огонь. Луковая оболочка должна начать обугливаться и дымить. Не допускайте горения. Наклонившись над плитой, вдыхайте дым то правой, то левой ноздрей.Луковый чайОдну столовую ложку шелухи промывают проточной водой, обдают кипятком и сразу сливают его. Затем заливают новой порцией кипятка, настаивают 20 минут. Пьют, как чай, по стакану в день.Можно заваривать и настаивать луковую шелуху в термосе, добавлять для вкуса мед, мяту, шиповник. Этот чай будет полезен гипертоникам, сердечникам. Постоянное употребление лукового чая снижает риски инсультов и инфарктов, служит профилактикой сахарного диабета.Кверцетин луковой шелухи укрепляет иммунную и нервную системы, способствует эффективной работе эндокринных органов, обладает противораковыми свойствами. Луковым настоем можно полоскать горло при ангине и рот при стоматите.Масло на луковой шелухеШелуху нужно промыть, просушить и измельчить. Затем поместить в стеклянную емкость и залить доверху маслом. Подойдут рафинированное подсолнечное, оливковое и касторовое.Масло нужно отправить на 14 дней в темное, прохладное место. Потом его процеживаем и храним в холодильнике. Используем для смазывания фурункулов, высыпаний на коже, мозолей.Средство для волосС давних времен женщины применяли луковую шелуху для ухода за локонами. Начинающаяся седина, перхоть, выпадение волос – все проблемы можно решить с помощью народного средства.Горсть шелухи заливают 250 мл кипятка и кипятят минут 15-20. Отвар процеживают и немного охлаждают. Теплым отваром ополаскивают чистые, вымытые волосы. Такой регулярной процедуры достаточно, чтобы избавиться от перхоти и укрепить корни волос.Если отвар втирать в волосы ежедневно, то через 15-20 дней можно достичь желаемого оттенка – от золотистого до коричневого – без химических красителей.Для роста волос и их укрепления, избавления от перхоти готовят лосьон из луковой шелухи. В бутыль из темного стекла помещают горсть шелухи, добавляют 7 штучек размятых бутончиков пряной гвоздики. Вливают половину стакана водки.Смесь настаивают в темном месте не менее двух недель. Лосьон наносят на корни волос и массируют кожу головы. Для сухих волос в готовый лосьон добавляют 1-1,5 столовые ложки касторового или репейного масла.Луковая шелуха на защите растенийВ сухих луковых чешуйках «живут» не только фитонциды и витамины, но и микроэлементы. В них есть железо, йод, фосфор, калий, соединения серы – все, что нужно комнатным растениям для хорошего роста и защиты от болезней.Следует залить литром теплой воды две горсти сухой шелухи, накрыть тканевой салфеткой и оставить на сутки. Настой процеживаем. Опрыскиваем им растения один раз в 5-7 дней.