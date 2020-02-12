Слепоту будут предсказывать по анализу крови

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Анализ крови поможет диагностировать наиболее распространенную в мире причину слепоты. Причем за годы до возникновения пугающих симптомов болезни.Исследование показало, что жертвы возрастной макулодистрофии за годы до появления первых симптомов, связанных с исчезновением центрального зрения, имеют в крови повышенный уровень белка FHR-4. Следовательно, анализы крови могут заранее показать склонность пациентов к этой болезни, и люди получать лекарства, эффективные только на самой ранней стадии недуга. Офтальмологи из Университета Манчестера считают, что это открытие может привести к созданию анализов крови для предсказания пациентов из группы риска.Соавтор исследования профессор Пол Бишоп (Paul Bishop) убежден в достаточности полученных доказательств в ходе анализов крови у 1 000 пациентов. ВМД - наиболее распространенная причина слепоты, от которой страдает свыше 1,2 млн человек. Теперь установлено, что только за счет оценки уровня FHR-4 можно предсказать риск болезни. А показатели этого белка можно измерять в ходе обычных анализов крови при проведении плановых диспансеризаций.По мнению ученого, появляется новое направление в лечении, позволяющее снижать уровень FHR-4 в крови и восстанавливать функционал иммунной системы в глазах. Дальнейший анализ глаз, пожертвованных людьми после смерти для научных исследований, показал наличие FHR-4 в пределах выше средних, как пишет Nature Communications.