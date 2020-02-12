Названы полезные напитки, бодрящие лучше кофеина

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Одной из основных причин сонливости является обезвоживание. Диетологи говорят – в течение всего дня, не дожидаясь жажды стоит пить побольше воды, особенно по утрам.Что касается других напитков, медики рекомендуют цитрусовые соки и зеленый чай. Они бодрят похлеще кофе.«Натуральный апельсиновый сок богат витамином С, который наполняет организм энергией, а запах апельсина, лайма и лимона стимулирует мозговую деятельность.Ну а зеленый чай по содержанию кофеина ничем не уступает чашечке свежезаваренного кофе, но при этом куда более полезен» — отметила врач.Отличный вариант перекуса на работе – несладкие фрукты и ягоды. Это натуральные стимуляторы, особенно хороши «темные» ягоды – черника, смородина, вишня. Вне сезона можно добавлять в чай перетертые с сахаром ягоды или взбивать в блендере замороженные и разводить их с водой, чтобы получить витаминный морс.