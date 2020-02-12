Когда ребенку можно поставить коронку

Установка зубных коронок производится не только взрослым, но и детям. Но у самых маленьких пациентов имеются свои особенности.Зубные коронки принято связывать с людьми среднего и старшего возраста, как будто ребенок не может потерять зуб из-за запущенной болезни десен, травмы или по другим обстоятельствам. Если речь идет о молочном зубе, то его потерю не следует компенсировать установкой коронки, но исчезновение коренных зубов могут стать поводом для визита к протезисту. А значит, речь идет о периоде после 6-8 лет. Здесь коронка может заменить отсутствующий зуб, либо предотвратить гибель травмированного зуба, спасая его от кариеса. Коронки используют для защиты уже больных кариесом зубов и тех, что стираются в результате неправильного прикуса.Надо помнить, что детские коронки недолговечны, а их средний срок службы составляет около двух лет. Ребенок растет, а вместе с ним увеличиваются в размерах и все части его тела. Со временем коронки просто становятся слишком короткими. И лишь когда зубы окончательно сформируются, подростку можно устанавливать постоянную долговечную коронку. Процесс развития зубочелюстной системы ребенка продолжается до позднего подросткового возраста. Решение о смене коронок должен принимать только стоматолог, но понятно, что выбирать наиболее дорогостоящие просто нет смысла, если учесть, что срок службы детских коронок невелик.А вот традиционные для взрослых мосты в детской стоматологии не используются. Опять-таки это связано с постоянным развитием зубочелюстной системы. Мосты сковывают этот процесс, они могут вызвать не только задержку роста части зубов, но даже и деформацию челюстей.