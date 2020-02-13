Первые признаки Альцгеймера или просто забывчивость?

Вы путаете имена детей? Все время забываете, где на парковке у торгового центра поставили машину и не можете ее найти? Забываете нужное слово или называние фильма, фамилию актера? Это обыкновенная забывчивость или тревожные симптомы Альцгеймера, с которыми нужно срочно бежать к врачу?..Где проходит граница между обычной забывчивостью и первыми тревожными симптомами болезни Альцгеймера?Каждый из нас хотя бы однажды задавал себе вопрос, как меняются интеллект и память к пожилому возрасту, возможно ли распознать первые признаки их ухудшения у близких и что нужно сделать, чтобы отсрочить их ухудшение.Вы забываете, куда положили ключи, не можете вспомнить, зачем пришли в комнату, а нужное имя вдруг выпадает из вашей памяти? Любой человек может что-то забыть из-за большого количества информации, стрессов, переутомления и истощения нервной системы. В такой ситуации возможна рассеянность внимания и редкие "провалы памяти" на события и имена, названия. Но после отдыха, отпуска память у здорового человека восстанавливается. Если же после отдыха вы не замечаете улучшений или симптомы прогрессируют, - это повод обратиться к врачу.Чаще всего эта болезнь проявляется у пожилых людей после 60 лет, но встречается и у молодых.Можно ли снизить риск болезни Альцгеймера?Риск возникновения болезни Альцгеймера снижается при правильном образе жизни. Стоит избегать переутомления, стрессов, не забывать об отдыхе, физических упражнениях, больше проводить времени на свежем воздухе, соблюдать сбалансированное питание.Многие полагают, что с выходом на пенсию и по достижении преклонного возраста снижение внимания и памяти у пожилых людей - закономерный процесс. В общем-то, так оно и есть, особенно если никаких мер по их профилактике не предпринимать. Поэтому очень часто, даже заметив первые признаки ухудшения памяти, моторных навыков и внимания у бабушек и дедушек, их родные не спешат обращаться за помощью к специалистам, рискуя пропустить симптомы такого грозного заболевания, как болезнь Альцгеймера, в итоге попадая к врачу уже на поздних этапах развития заболевания.Признаки болезни АльцгеймераИтак, на что необходимо обратить внимание, если у вас есть пожилые родственники, или, возможно, вы сами уже разменяли шестой десяток:1. Снижение кратковременной памяти. Людям с нарушенной функцией кратковременной памяти все сложнее удается запомнить какие-то текущие моменты. Например, выключить воду, или свет, а также выполнить действия, носящие преимущественно автоматизированный характер: привычные ритуалы мытья рук, посуды, уборка кровати и т.д. Такой человек не помнит, делал он это недавно или нет. Но может догадаться, что он что-то забыл, например, увидев включенный свет в прихожей или обнаружив мыло в ванной сухим, поскольку способность составлять длинные логические цепочки на этом этапе не утрачена.2. Ухудшение концентрации внимания. Становится все сложнее удерживать внимание на длительный срок, особенно если это интеллектуальная деятельность. Например, сосредоточиться на чтении книги, или инструкции к какому-нибудь прибору. Для того чтобы ухватить суть, приходится перечитывать несколько раз подряд.Закономерно, что с появлением первых двух пунктов, приходят и следующие.3. Трудность восприятия новой информации и ухудшение навыков обучения. Мы все неоднократно наблюдали, как бабушки и дедушки неумело пытаются освоить современную технику, запомнить «модные» слова. Даже приобретение новых моторных навыков, например, при выполнении упражнений лечебной физкультуры, и то дается с трудом. В случае болезни Альцгеймера, этот процесс становится еще более трудным и длительным, а иногда вовсе невозможным. Таких пациентов очень сложно обучить чему-то новому, даже простому, например, пользованию мобильным телефоном. Это происходит как за счет снижения памяти, так и за счет ухудшения концентрации внимания.4. Утрата ранее приобретенных навыков. То, что ранее получалось легко и просто, теперь превращается в сложный и мучительный процесс. Так, больной может мучительно вспоминать, как приготовить омлет на завтрак, или как загрузить белье в стиральную машинку. Он может путать последовательность действий, а какие-то вообще пропускать.5. Обеднение эмоций и словарного запаса. Речь становится менее богатой и эмоционально окрашенной. Сложные понятия и выражения пациент подменяет простыми, а длинные предложения заменяет короткими. При этом снижается способность к экспрессивному выражению эмоций, мимика становится бедной, лицо может напоминать маску. Снижается также скорость речи, а отдельные слова вовсе выпадают из памяти. В этом случае пациент может пытаться описать понятие или предмет, название которого он забыл. Например, если речь идет о тонометре: «Такой предмет, которым давление меряют». Т.е. он помнит о назначении прибора, но не в состоянии вспомнить само слово.6. Очень важный признак – нарушение моторно-пространственных навыков, а именно, снижение способности ориентироваться на местности, выполнять какие-то простые действия, требующие участия мелкой моторики, замедление действий по темпу. Пациенты легко могут заблудиться даже в хорошо знакомом месте, не находят свои этаж и квартиру, начинают медленно одеваться и раздеваться. Процесс застегивания пуговиц, молний значительно удлиняется. Зачастую вещи оказываются застегнутыми неправильно, либо надетыми наизнанку. Частично утратив пространственное восприятие, больным сложно определить расстояние до предметов, высоту, глубину. Походка становится неуверенной, медленной, а движение скованными.Что делать?Если вы заметили вышеперечисленные признаки у себя или у близких - не откладывайте визит к врачу. Это может быть невролог, терапевт, психиатр или гериатр – специалист, который занимается болезнями, связанными со старостью. Пациенту будет предложено пройти когнитивные тесты, возможна так же магнитно-резонансная томография. Только после этого врач сможет поставить окончательный диагноз.