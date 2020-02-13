Специалисты назвали лучшие привычки для укрепления здоровья после 40 лет

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В возрасте после 40 лет повышаются риски сердечных заболеваний и диабета. Тем, кто хочет иметь крепкое здоровье, следует придерживаться привычек, обеспечивающих в первую очередь профилактику этих патологий, — эти рекомендации специалистов опубликовал Focus.de.По словам медиков, после 40 лет внешность человека предательски выдает все его вредные привычки, хотя еще не так давно, казалось бы, можно было хорошо выглядеть даже не высыпаясь.«То, что вы делали довольно легко в свои 25-30 лет, — вечеринки по выходным, позднее засыпание, употребление алкоголя, нерегулярное питание, — оставляет после 40-ка четкие следы на лице. Формируются темные круги, появляются морщины, быстрее откладываются жировые отложения», — рассказали эксперты.По их мнению, одной из лучших привычек для укрепления здоровья и профилактики раннего старения в возрасте после 40 лет является отказ от алкоголя.«Печень и кожа в этом возрасте уже не восстанавливаются так же быстро, как десять лет назад, и вы должны принять это во внимание. Отказ от алкоголя может действовать как фактор омоложения, за счет улучшения состояния этих органов», — констатируют специалисты.Еще одна здоровая привычка 40-летних — контроль потребляемого сахара и простых углеводов. В возрасте после 40 лет организм теряет способность расщеплять их с прежней активностью, что способствует увеличению откладываемого жира и вместе с этим развитию диабета. Как показывают исследования, риск развития диабета увеличивается на пять процентов, если масса тела увеличилась даже на один процент.«Поэтому избегайте сахара и особенно глюкозного сиропа, который содержится в большинстве сладостей, поскольку он дешевле сахара и обладает сильной сладостью. Глюкозный сироп более вреден, чем обычный сахар, и может особенно быстро привести к диабету», — предупредили врачи.Также они советуют ограничивать потребление мяса и колбасы, регулярно делать упражнения и совершать прогулки на свежем воздухе – все эти меры эффективно помогают избежать развития диабета второго типа.Отдельно специалисты поделились советами в адрес мужчин. У мужчин после наступления 40-летия резко увеличивается вероятность пострадать сердечно-сосудистых заболеваний, таких как высокое кровяное давление, сердечный приступ и инсульт.«Мужчинам старше 40 лет важно избегать стресса, есть обезжиренные продукты, хорошо спать. Большинство сердечно-сосудистых заболеваний возникают из-за факторов, на которые мужчины вполне способны влиять, — это курение, диабет, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина», — поделились медики.Что касается женщин, после 40 лет их организм производит меньше половых гормонов, и многие это чувствуют. В частности, становятся более сухими слизистые оболочки. Эксперты рекомендуют женщинам использовать спреи с морской воды для увлажнения слизистой носа, а также глазные капли, например, с гиалуроновой кислотой.