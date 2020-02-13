Действенная диета с имбирем для похудения

Полезные свойства корня имбиря славились еще в древности, этот продукт широко применялся в лечебной практике, также считалось, что корень имбиря продлевает молодость. Современная медицина только подтвердила догадки наших предков, в результате большой популярности обрела «имбирная диета». Основа такой диеты – напиток из имбиря, который отлично дополняет любую систему питания, направленную на потерю весу.Как работает имбирная диета?Имбирная диета очищает организм от токсинов, ускоряет обменные процессы, и в результате, лишние килограммы уходят, а иммунитет улучшается. В имбирной диете как токовой отсутствуют какие-либо ограничения в питании. Есть можно абсолютно все, но если ежедневно пить при этом имбирный чай, вес будет медленно, но упорно таять (примерно 1-2 кг в неделю). Курс диеты рассчитан на месяц-два.Для более быстрых результатов диеты, следует скорректировать свое меню следующим образом: исключить жареные и жирные блюда, а также копчености; уменьшить количество сладкого и соленого, а также хлебобулочных изделий. Хлеб есть можно, но «вчерашней свежести», так как в нем меньше активных соединений глюкозы, способствующих набору лишнего веса. Калорийность всего дневного рациона должна приблизиться к цифрам 1500-1800 ккал.Имбирная диета видеоИмбирный чай нужно пить в течении всего дня. Первый прием желателен с утра, натощак, затем каждый раз за полчаса до еды и час спустя. Кроме имбирного чая, можно выпивать 1-2 чашки обычного зеленого чая, а также пить простую, негазированную и некипяченую воду.Как готовить имбирный чай?Чай готовится накануне предстоящего дня, вечером. Нужно взять корень имбиря, отрезать кусочек примерно 10 на 10 см, очистить, натереть на терке и залить кипятком (1-1.5 л). В напиток можно добавить лимонный сок или мяту. Допустимо положить и 1-2 ч. л. меда, но для сохранения полезных свойств меда, нужно подождать, пока вода из кипятка превратится в теплую.Последнюю порцию имбирного чая в день нужно выпить за 1-2 часа до сна.