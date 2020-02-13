Диетолог рассказала о продуктах, ускоряющих старение

Специалист считает, что многие люди забывают о том, что диета не менее важна для продления жизни, чем спорт и отсутствие вредных привычек.Продлить жизнь – вполне реально, утверждают ученые. Исследования показывают, что примерно на 70% продолжительность жизни зависит от нас самих – от того, как мы питаемся, работаем, отдыхаем, болеем. Словом, от образа жизни. Диетолог Елена де ла Фуэнте Идальго рассказала испанскому изданию La Vanguardia, какие продукты помогут избежать преждевременного старения и прожить дольше.Специалист отметила, что многие люди забывают о важности правильной диеты, считая, что достаточно избавиться от вредных привычек. Но на самом деле диета играет серьезную роль – в совокупности со здоровыми привычками правильное питание защищает клетки от преждевременного старения, замедляя окислительный процесс.Как считает Идальго, самыми «молодильными» продуктами являются свежие сезонные фрукты и овощи, выращенные на органических удобрениях. Таким продуктам нужно уделять особое внимание, поскольку сезонные фрукты и овощи наиболее богаты питательными веществами. Также стоит включить в свой рацион бобовые, орехи, цельнозерновые и ферментированные молочные продукты, например, йогурт.Самыми опасными продуктами специалист считает маргарин, картофель фри, а также пищу, в которой слишком много сахара или соли.