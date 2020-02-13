Как понять, что вашему организму пора отдохнуть

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ненормированный график, стрессы, постоянный недосып – эти факторы существенно влияют на нашу жизнь и "подрывают" организм. Врачи перечислили признаки, которые указывают на то, что вам срочно нужен отдых.Головная больПовышенная утомляемость может быть причиной частых приступов мигрени. Таким образом ваш организм бастует против работы или других дел, на которых у него не осталось сил. Переутомление может провоцировать также болевые ощущения в области шеи, спины и глаз.Проблемы с пищеварениемКогда запас энергии на нуле и организм хочет отдохнуть, он может посылать соответствующие сигналы и через пищеварительную систему. Чаще всего это проявляется болью в животе, вздутием, диареей, запором и другими симптомами.Частые простудыПри переутомлении организма страдает иммунная система, а точнее она становится уязвимой к различным инфекциям и вирусам. В таких случаях "подцепить" простуду, грипп и другие заболевания проще простого.Боль в грудной клеткеБоль такого характера чаще всего носит неврологический характер. При эмоциональных перегрузках может давить в области груди, появляется одышка и тревожность. Лучше всего при таких симптомах обратиться к врачу и побольше отдыхать.Снижение сексуальной активностиЕсли организм переутомлен, то он требует только сна, а значит сексуальная активность переходит на второй план. Из-за частых стрессов и сверхурочной работы потребность в сексе снижается, но несколько выходных спасут ситуацию.