Как понять, что вашему организму пора отдохнуть
Головная боль
Повышенная утомляемость может быть причиной частых приступов мигрени. Таким образом ваш организм бастует против работы или других дел, на которых у него не осталось сил. Переутомление может провоцировать также болевые ощущения в области шеи, спины и глаз.
Проблемы с пищеварением
Когда запас энергии на нуле и организм хочет отдохнуть, он может посылать соответствующие сигналы и через пищеварительную систему. Чаще всего это проявляется болью в животе, вздутием, диареей, запором и другими симптомами.
Частые простуды
При переутомлении организма страдает иммунная система, а точнее она становится уязвимой к различным инфекциям и вирусам. В таких случаях "подцепить" простуду, грипп и другие заболевания проще простого.
Боль в грудной клетке
Боль такого характера чаще всего носит неврологический характер. При эмоциональных перегрузках может давить в области груди, появляется одышка и тревожность. Лучше всего при таких симптомах обратиться к врачу и побольше отдыхать.
Снижение сексуальной активности
Если организм переутомлен, то он требует только сна, а значит сексуальная активность переходит на второй план. Из-за частых стрессов и сверхурочной работы потребность в сексе снижается, но несколько выходных спасут ситуацию.
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