Травы для щитовидной железы, которые помогают

Зоб – это болезнь, которая напрямую связана с увеличением щитовидной железы. Это заболевание нередко можно встретить у женщин, в пять раз чаще, чем у сильной половины человечества.При увеличении щитовидной железы можно использовать средства народной медицины, в частности травяные сборы, однако перед их применением необходима консультация врача.Лечение щитовидной железы травамиРецепт №1. Корень марены красильной - 2 части, голой солодки корень - 1 часть, лекарственная мыльнянка - 2 части. Сделать сбор из этих трав. 2 столовые ложки заварить в термосе на пол-литра кипятка и настоять ночь. Выпивать одну треть стакана 3 или 4 раза в сутки. Продолжать курс от 6 до 8 недель, и после сделать паузу на 2 недели.Рецепт №2. Взять валерианы корень и мелисы лекарственной по 6 частей, боярышника плодов, донника, корня девясила и исландского мха по 4 части, шишки хмеля - 5 частей, солодки голой и лекарственного шалфея - по 3 части. Смешать травы и сделать сбор. 2 столовые ложки залить в термос кипятком (пол-литра) и настоять ночь. Пить одну треть стакана 3 или 4 раза в сутки. Лечение делать от 6 до 8 недель, затем пауза на 2 недели и возобновить курс снова.Рецепт №3. Земляники лесной лист, репешок, солодки корень, цикорий, душицу, тысячелистник, череду, красильной марены корень и спорыша траву взять в одинаковых пропорциях. Смешать. Высыпать в термос 2 столовые ложки и заварить кипятком (пол-литра). Оставить до утра. Принимать по одной трети стакана 3 или 4 раза в сутки. Продолжать курс от 6 до 8 недель, после чего сделать двухнедельную паузу и возобновить лечение.Рецепт № 4. Взять боярышника плодов 3 части, донника - 2 части, зверобоя - 3 части, календулы цветков - 2 части, дурнишника плодов - 4 части, мяты - 3 части, пижмы цветков - 2 части, пустырника - 4 части, соплодий хмеля - 3 части, шиповника плодов - 3 части. Смешать все травы и две столовые ложки сбора заварить в термосе и настаивать ночь. Пить каждый день по одной трети стакана 3 или 4 раза в сутки. Лечение проводить на протяжении 6 или 8 недель. После сделать паузу в 2 недели и продолжить лечение.Рецепт № 5. Взять 5 частей дурнишника плодов, адониса - 2 части, мяты - 1 часть, полыни травы - 2 части, черноплодной рябины плодов - 2 части, тысячелистника - 1 часть, чабреца - 2 части, шиповника плодов - 2 части, все смешать и сделать сбор. Взять две столовые ложки и залить в термосе кипятком (пол-литра). Оставить на ночь. Принимать по одной трети стакана по 3 или 4 раза в сутки на протяжении шести или восьми недель. Затем необходимо сделать двухнедельную паузу и снова принимать настой.Рецепт № 6. Астрагал взять 5 частей, затем тысячелистника - 2 части, фиалку -2 части, чистотел - 2 части, мяту - 2 части, дурнишника траву - 3 части. Всё смешать, две столовые ложки сбора высыпать в термос, после чего влить туда пол-литра кипятка и настоять ночь. Пить одну треть стакана три или четыре раза в сутки. После шести или восьми недель приёма настоя сделать паузу на две недели. Возобновить курс лечения.