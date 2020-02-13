Эксперты назвали пять очень калорийных продуктов, употреблять которые нужно обязательно
«Вы не должны бояться употреблять эти продукты, несмотря на их высокое содержание жира. Они приносят здоровью гораздо больше пользы, чем может показаться, учитывая их калорийность», - приводится в издании экспертное мнение.
Орехи и ореховое масло. Являются очень питательным продуктом: калорийность некоторых сортов орехов достигает 700 килокалорий на 100 грамм. Несмотря на это, ученые считают обязательным их ежедневное употребление в количестве до 50 грамм.
«Орехи богаты клетчаткой, витаминами, минералами. Их полиненасыщенные жирные кислоты снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Идеальны в виде перекусов – в данном качестве помогают снизить количество углеводов в рационе, худеть и поддерживать нормальный вес», - пояснили эксперты.
Авокадо. В продукте около 160 калорий на каждые 100 грамм. Плоды являются одним из самых здоровых источников ненасыщенных жирных кислот, фолиевой кислоты, клетчатки. Олеиновая кислота, содержащаяся в авокадо, способствует уменьшению воспаления, понижению давления. Исследования доказывают, что в режиме ежедневного употребления калорийный фрукт препятствует развитию ожирения, метаболических нарушений, диабета.
Семена льна. Их калорийность 534 ккал, это больше чем в иных сладостях. Но употреблять продукт нужно обязательно. Семена льна богаты растворимой и нерастворимой клетчаткой, благодаря чему улучшают работу пищеварительной системы, кишечную микрофлору. Альфа-линоленовая кислота семян (относится к омега-3) обладает противовоспалительным действием, защищая от повреждающего клетки окислительного стресса иассоциированных с ним болезней сердца, рака
Оливковое масло. Очень калорийный продукт: целых 900 ккал на 100 грамм. Эксперты советуют обязательно употреблять масло холодного отжима. В нем очень хорошо сбалансировано содержание омега-3 и омега-6 жирных кислот – за счет такой особенности калорийный продукт существенно оздоровляет состояние сосудов, сердца, мозга, эффективно предотвращает возникновение тромбов.
Темный шоколад (не менее 70% какао). Продукт содержит около 500 ккал в каждых 100 граммах. При этом полон клетчатки, железа, магния, меди и других минералов, обеспечивающих слаженную работу внутренних органов, укрепляющих иммунную систему.
«Содержащиеся в нем антиоксиданты защищают организм от вредного воздействия окружающей среды, повышающего риск преждевременной смерти», - заявили специалисты.
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