Эксперты назвали пять очень калорийных продуктов, употреблять которые нужно обязательно

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Некоторые продукты очень калорийны и содержат много жира, однако эксперты в области питания рекомендуют обязательно употреблять их. Эти «калорийные бомбы» были названы специалистами в публикации журнала Freundin.«Вы не должны бояться употреблять эти продукты, несмотря на их высокое содержание жира. Они приносят здоровью гораздо больше пользы, чем может показаться, учитывая их калорийность», - приводится в издании экспертное мнение.Орехи и ореховое масло. Являются очень питательным продуктом: калорийность некоторых сортов орехов достигает 700 килокалорий на 100 грамм. Несмотря на это, ученые считают обязательным их ежедневное употребление в количестве до 50 грамм.«Орехи богаты клетчаткой, витаминами, минералами. Их полиненасыщенные жирные кислоты снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Идеальны в виде перекусов – в данном качестве помогают снизить количество углеводов в рационе, худеть и поддерживать нормальный вес», - пояснили эксперты.Авокадо. В продукте около 160 калорий на каждые 100 грамм. Плоды являются одним из самых здоровых источников ненасыщенных жирных кислот, фолиевой кислоты, клетчатки. Олеиновая кислота, содержащаяся в авокадо, способствует уменьшению воспаления, понижению давления. Исследования доказывают, что в режиме ежедневного употребления калорийный фрукт препятствует развитию ожирения, метаболических нарушений, диабета.Семена льна. Их калорийность 534 ккал, это больше чем в иных сладостях. Но употреблять продукт нужно обязательно. Семена льна богаты растворимой и нерастворимой клетчаткой, благодаря чему улучшают работу пищеварительной системы, кишечную микрофлору. Альфа-линоленовая кислота семян (относится к омега-3) обладает противовоспалительным действием, защищая от повреждающего клетки окислительного стресса иассоциированных с ним болезней сердца, ракаОливковое масло. Очень калорийный продукт: целых 900 ккал на 100 грамм. Эксперты советуют обязательно употреблять масло холодного отжима. В нем очень хорошо сбалансировано содержание омега-3 и омега-6 жирных кислот – за счет такой особенности калорийный продукт существенно оздоровляет состояние сосудов, сердца, мозга, эффективно предотвращает возникновение тромбов.Темный шоколад (не менее 70% какао). Продукт содержит около 500 ккал в каждых 100 граммах. При этом полон клетчатки, железа, магния, меди и других минералов, обеспечивающих слаженную работу внутренних органов, укрепляющих иммунную систему.«Содержащиеся в нем антиоксиданты защищают организм от вредного воздействия окружающей среды, повышающего риск преждевременной смерти», - заявили специалисты.