Хорошее настроение мужа защищает жену от маразма

Исследование показало важность позитивно настроенных партнеров. Они становятся дополнительной преградой на пути развития старческого слабоумия.Оптимистически настроенные супруги защищают своих мужей и жен от развития неизлечимого старческого слабоумия. Таковы результаты исследования ученых из Университета Мичигана, опубликованные в Journal of Personality. В сферу их внимание попали 4 500 гетеросексуальных пар из США, за которыми наблюдали в течение 8 лет. Была установлена возможная связь между наличием позитивного супруга и снижением вероятности когнитивных нарушений. Этому способствовала хорошая обстановка в доме."Мы проводим много времени со своими супругами, - говорит автор исследования доцент Уильям Чопик (William Chopik). - Они могут побуждать нас к занятиям спортом, здоровой пище, напоминать о приеме лекарств. Когда ваш партнер здоров и настроен оптимистически, это дает похожие преимущества и вам самим. У вас обоих формируются приятные ожидания от жизни, что надолго задерживает когнитивный спад".К примеру, когда один супруг бросает курить или начинает заниматься спортом, это отличная мотивация и для второго члена семейного союза. В целом, совместный досуг рождает приятный опыт и воспоминания. По мнению ученых, оптимизм это качество, которое можно в себе натренировать.