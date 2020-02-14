Ароматерапия: эфирные масла помогут снизить температуру

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Целебные ароматы могут помочь при ангине, бессоннице, неврозеСуществует целая наука, изучающая уникальные свойства различных пахучих веществ — ароматерапия. Ученые утверждают, что еще в Древних Египте, Риме, Китае использование пахучих листьев, плодов, цветов и смол было делом обычным. С тех пор естественные ароматические вещества и аромамасла никогда не сдавали своих позиций. Уже научно доказано, что применение различных душистых субстанций обосновано при лечении разнообразных заболеваний и в косметических целях. Подробнее об ароматерапии расскажет терапевт Валентина Андрейченко.Необычные духи создали в Нидерландах. Смотрите в нашем сюжете:Как работает ароматерапияЧувствительность к запахам в буквальном смысле слова превосходит самые смелые фантазии. Ведь для того, чтобы мы уловили тот или иной аромат, достаточно, чтобы в кубическом метре воздуха присутствовала всего одна пахучая молекула. А все потому, что ароматические вещества посредством специальных рецепторов "направляются" для анализа непосредственно в мозг. Поэтому, хотим мы того или нет, они влияют на нас значительно сильнее, чем любые другие раздражители. Конечно, использовать это влияние нужно с умом. Ведь однозначно "плохих" или "хороших" запахов не бывает.Запахи, которые успокаиваютЗапахи скошенной травы, полевых цветов, мелиссы, ромашки, жасмина, лаванды, розы и герани расслабляют, снимают нервное и физическое напряжение, смягчают остроту нервных реакций, способствуют уравновешиванию эмоционального состояния. Поэтому, конечно же, они могут очень пригодиться как в борьбе с бессонницей, неврозами, стрессами, так и при занятиях медитацией. А вот водителю автомобиля или даже обычному бухгалтеру, готовящему годовой отчет, лучше обонять эти ароматы уже по окончании рабочего дня, когда впереди предстоит длительный ночной отдых. Ведь "при исполнении" им необходима высокая скорость восприятия, исключительная концентрация и способность к быстрому реагированию.Запахи для вниманияЗато выполнить любую работу (даже очень нудную) помогут запахи перца или корицы. Они бодрят, повышают внимание и в то же время страхуют от излишней раздражительности. А еще — помогают согреться. Что, согласитесь, в холодное время года может быть очень и очень кстати. Вполне рабочую атмосферу создают также кофейный и лимонный (вернее, цитрусовый) дух, а также эфирные масла лавра, базилика и розмарина. Эти ароматы помогают освободить голову от ненужных мыслей и сосредоточиться на основной задаче. Поэтому неудивительно, что эти средства ароматерапии применяют при жалобах на ослабление памяти.Запахи же мяты и хвои способны придавать энергию и защищать на энергетическом уровне. Поэтому они считаются особенно подходящими для тех, кто уже не молод, а также выздоравливающих.Эфирное масло ромашки показано при стрессахНо самое главное правило ароматерапевта — не использовать неприятный аромат. Какие бы полезные свойства за ним не числились. Ведь даже целебный ладан, название которого стало едва ли не синонимом слова "благоухание", может кому-то не нравиться. Так выходит потому, что мы интуитивно отторгаем то, что в данный момент нашему организму не нужно. Вспомните, как после обильного обеда нам не нравится смешанный аромат различных закусок, еще недавно казавшийся таким аппетитным! Аналогичным образом мы реагируем на все запахи, несущие информацию о нежелательных для нас влияниях. Так что носу всегда нужно верить.Ароматерапия лечитПри повышении температуры (лихорадке). Внутрь: принять 3 капли масла бергамота или эвкалипта, предварительно смешав с 1 чайной ложкой меда. Масла должны быть 100% натуральными. При необходимости повторить прием до 3 раз в день. Наружно: полуспиртовые компрессы на икроножные мышцы (на 100 г водки — 6–8 капель вышеперечисленных эфирных масел). Можно заменить (или чередовать) с растиранием подошв (в 1 чайной ложке любого растительного масла развести 5 капель эфирного масла пихты или кедра и досуха втереть в кожу). После этого надеть сначала хлопчатобумажные носки, а поверх них — шерстяные.При тонзиллите (ангине). На шерстяную ткань тонким слоем намазать мед и, густо посыпав молотыми корицей и/или имбирем, положить компресс на горло. Держать 2 часа. Это средство обладает отличным разогревающим эффектом. Параллельно в одном стакане теплой воды разведите 1/2 чайной ложки корицы (можно имбиря) и полощите таким раствором горло 4–5 раз в день. Кстати, чай с корицей (1/3 чайной ложки ароматного порошка на чашку готового напитка) прекрасно помогает при ознобе.При истощении, переутомлении, в период выздоровления помогут эфирные масла грейпфрута, лаванды, розмарина и/или лимона. Эти масла (можно в смеси, для составления которой их берут в равных пропорциях) рекомендуется использовать как для ароматизации личных вещей и помещения, так и в качестве масла для массажа (из расчета 10 капель эфирного масла или их смеси на 1 столовую ложку основы (как для растираний). Процедуры проводить через день или два в течение 2–4 недель.