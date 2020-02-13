48% женщин недовольны размером груди - исследование

Всемирный опрос показывает: большинство женщины хотят идеальную грудь. Это может не только вызвать расстройство восприятия образа тела, но и усложнить профилактику рака.Большинство женщин недовольны размером своей груди, а это может потенциально сказаться на здоровье и психологическим благополучием.Международная команда исследователей опубликовала данные в журнале Body Image.? В мире почти половина женщин (48%) хотели бы иметь больший размер бюста. Почти четверть (23%) предпочли бы меньшую грудь. Каждая третья женщина довольна своей грудью.?Время переменДля исследования были опрошены более 18 500 женщин в 40 странах. Средний возраст составлял 34 года. В Германии было опрошено почти четыреста: 54% хотели бы иметь большую грудь, 20% - уменьшить ее, а 26% довольны размером.?"Чтобы противостоять широко распространенномунедовольству, размером груди необходимы социальные и политические инициативы, которые «ставят под сомнение патриархальные структуры, которые связывают ценность женщин с их внешностью»", - цитирует исследователей издание Focus.Проблемы диагностики и осведомленностьи раком молочной железыИсследователи обеспокоены тем, что женщины, которые были недовольны размером груди, указали, что они меньше чувствуют изменения в ткани молочной железы.«Рак молочной железы является самой распространенной формой рака, которая убивает женщин во всем мире, а низкая выживаемость связана с низкой осведомленностью молочной железы», - говорит первый автор Вирус Свами из Университета Англии Раскин в Великобритании.Восприятие в разных культурахИдеи об идеальном размере молочных желез отличаются от страны к стране. Женщины в Индии, Пакистане, Египте, Ливане и Великобритании определили идеальную грудь как самую большую в международном сравнении. В Японии, на Филиппинах, в Германии, Австрии и Малайзии грудь сравнительно меньшего размера называлась как желательная.