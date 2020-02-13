Значение здорового сна для мужчин

Сон - важнейший жизненный процесс, отвечающий за восстановление и накопление сил для следующего дня. Во время сна происходят такие важные процессы, как выделение половых гормонов, мелатонина, соматропина. В частности, в фазе глубокого сна происходит выделение самого главного мужского полового гормона – тестостерона, который имеет непосредственное отношение к мужскому здоровью. Поэтому недостаток сна у мужчин негативно отражается на уровне половых гормоном, потенции и здоровье сердечно-сосудистой системы.Критерии здорового сна для мужчин: продолжительность сна; положение тела во сне; условия сна.Медики утверждают, что 7-8 часов сна достаточно для восстановления организмом сил и накопления их для нового дня.Оказывается, важна не только продолжительность сна, но и положение тела во сне. Испанские ученые определили две позы, которые способны нанести вред мужской потенции.Первая поза – на животе. Под действием веса тела мочевой пузырь сдавливается и нарушается кровообращение, что плохо сказывается на потенции.Вторая поза – высокое положение головы во время сна. В этом случае нарушается кровообращение мозга, что снижает способность гипофиза выделять гормоны, в том числе половые.Кроме того, существуют различные факторы, мешающие нормальной выработке тестостерона во время сна, среди которых шум и свет.Максимальная выработка тестостерона происходит при абсолютной тишине: при постоянном или временном шуме происходит выделение кортизола – гормона-антагониста тестостерона.Выработка тестостерона происходит при полной темноте. Если через окно попадает свет от луны или фонаря можно воспользоваться специальной повязкой на глаза (обычно используются в пассажирских авиарейсах) или приобрести жалюзи.Создав максимально комфортные условия сна, мужчина позаботится о своем половом здоровье.