Значение здорового сна для мужчин
Критерии здорового сна для мужчин: продолжительность сна; положение тела во сне; условия сна.
Медики утверждают, что 7-8 часов сна достаточно для восстановления организмом сил и накопления их для нового дня.
Оказывается, важна не только продолжительность сна, но и положение тела во сне. Испанские ученые определили две позы, которые способны нанести вред мужской потенции.
Первая поза – на животе. Под действием веса тела мочевой пузырь сдавливается и нарушается кровообращение, что плохо сказывается на потенции.
Вторая поза – высокое положение головы во время сна. В этом случае нарушается кровообращение мозга, что снижает способность гипофиза выделять гормоны, в том числе половые.
Кроме того, существуют различные факторы, мешающие нормальной выработке тестостерона во время сна, среди которых шум и свет.
Максимальная выработка тестостерона происходит при абсолютной тишине: при постоянном или временном шуме происходит выделение кортизола – гормона-антагониста тестостерона.
Выработка тестостерона происходит при полной темноте. Если через окно попадает свет от луны или фонаря можно воспользоваться специальной повязкой на глаза (обычно используются в пассажирских авиарейсах) или приобрести жалюзи.
Создав максимально комфортные условия сна, мужчина позаботится о своем половом здоровье.
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