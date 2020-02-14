Продукты, которые следует избегать после тренировки

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Физические упражнения истощают тело, бросают вызов мышцам, поэтому нужно "заправиться", чтобы поддерживать хорошее самочувствие на протяжении всего дня. Употребление неправильной пищи после тренировки отменит то хорошее, что вы сделали для своего тела, и вернет обратно в чувство вялости и усталости. Избегайте эти 4 типа продуктов.Сладкие коктейлиСуществует много протеиновых коктейлей и порошков, рекламируемых как здоровые, но многие содержат слишком много сахара. Другие содержат абсурдные уровни химикатов и искусственных наполнителей.Сладкие энергетические батончикиЭнергетические батончики - огромная помощь, когда нужно быстро перекусить. Но те же проблемы преследуют и бренды батончиков - слишком много сахара и "запрещенных" ЗОЖ ингредиентов.Низкоуглеводная едаУглеводы не являются врагами, особенно после тренировки. Тело нуждается в углеводах в качестве источника готового топлива. Еда после тренировки должна заменить их.Не все углеводы равны. Высоко переработанные источники углеводов (хлеб, макароны, крекеры), повышают уровень сахара в крови и быстро сгорают. Лучший выбор для углеводов после тренировки - фрукты."Бананы, киви, клубника и черника являются отличными источниками углеводов. В них есть достаточное количество клетчатки, чтобы модулировать скорость попадания сахара в кровь. Это обеспечивает устойчивую энергию в течение дня", - пишет издание Food Eat Safe.Соленые обработанные продукты (сухарики, крекеры, чипсы и т.д.)После тренировки естественно жаждать соли - мы теряем ее с потом. Натрий работает в сотрудничестве с калием, чтобы поддержать почки и управлять кровяным давлением; калий, наряду с водой, также теряется во время тренировок. Вышеупомянутый банан и горсть орехов вместе со стаканом воды возвратят электролитное равновесие без добавления обработанного сахара и химических добавок.