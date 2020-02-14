Продукты, которые следует избегать после тренировки
Сладкие коктейли
Существует много протеиновых коктейлей и порошков, рекламируемых как здоровые, но многие содержат слишком много сахара. Другие содержат абсурдные уровни химикатов и искусственных наполнителей.
Сладкие энергетические батончики
Энергетические батончики - огромная помощь, когда нужно быстро перекусить. Но те же проблемы преследуют и бренды батончиков - слишком много сахара и "запрещенных" ЗОЖ ингредиентов.
Низкоуглеводная еда
Углеводы не являются врагами, особенно после тренировки. Тело нуждается в углеводах в качестве источника готового топлива. Еда после тренировки должна заменить их.
Не все углеводы равны. Высоко переработанные источники углеводов (хлеб, макароны, крекеры), повышают уровень сахара в крови и быстро сгорают. Лучший выбор для углеводов после тренировки - фрукты.
"Бананы, киви, клубника и черника являются отличными источниками углеводов. В них есть достаточное количество клетчатки, чтобы модулировать скорость попадания сахара в кровь. Это обеспечивает устойчивую энергию в течение дня", - пишет издание Food Eat Safe.
Соленые обработанные продукты (сухарики, крекеры, чипсы и т.д.)
После тренировки естественно жаждать соли - мы теряем ее с потом. Натрий работает в сотрудничестве с калием, чтобы поддержать почки и управлять кровяным давлением; калий, наряду с водой, также теряется во время тренировок. Вышеупомянутый банан и горсть орехов вместе со стаканом воды возвратят электролитное равновесие без добавления обработанного сахара и химических добавок.
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