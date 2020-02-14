Самые эффективные диеты для тех, кто хочет похудеть к весне

Они действительно работают.С каждым днем март все ближе, и многих девушек заботит одна проблема – как похудеть к весне, чтобы выглядеть идеально в легкой одежде, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.При этом важно помнить, что стремительное похудение может негативно отразиться на здоровье. Как сбросить ненавистные килограммы и не навредить организму: мы подготовили три лучшие диеты к весне.1. Весенняя диетаВесенняя диета считается отличным методом похудеть к началу весны. В отличие от других диет, она удаляет подкожный жир, не лишая организм полезных веществ.Весенняя диета включает много свежих фруктов и овощей, рыбу, морепродукты, квашеную и морскую капусту. В то же время под запретом фастфуд, бананы и другие сладкие фрукты. Эта диета не является голодной и «жестокой».Как соблюдать весеннюю диету: есть много свежих овощей и фруктов; пить 1-2 литра воды в день; ежедневно заниматься физическими активностями; исключить из меню сладости и алкоголь; считать калории.Меню диеты: каша, яблоко, стакан йогурта на завтрак; овощной суп, тост с овощами на обед; тушенные овощи или овощи гриль, салат на ужин.Иногда можно выпить чаю с медом. Также раз в пару дней можно съесть маленький ломтик черного шоколада.Диета «Шесть лепестков»Диета «Шесть лепестков» также не предполагает жесткого голодания: она основана на употреблении шести групп продуктов: это рыба, овощи, злаки, творог, курица, на шестой день разрешено есть фрукты.Последовательность диеты «Шесть лепестков»:Первый день – рыба, второй день – овощи, третий день – курица, четвертый день – злаки, пятый день – творог, шестой день – фрукты.Голливудская диетаГолливудская диета способна лишить вас десяти килограммов всего за неделю. Ее принцип – ограничение углеводов и жиров, подсчет калорий и потребление продуктов с высоким содержанием растительной клетчатки и белка.Голливудская диета относит к запрещенным продуктам сладости, хлеб, фрукты и овощи с большим количеством крахмала, алкоголь, соль, соленья и маринады. При этом пищу во время этой диеты следует готовить на пару.Также нужно много пить – негазированную минералку, обычную питьевую воду или зеленый чай.При этом голливудская диета предполагает отказ от завтрака. Важный момент: из-за несбалансированности этой диеты дополнительно необходимо принимать витаминно-минеральные комплексы.На этой диете можно сидеть не больше двух недель, после чего делается перерыв минимум на три месяца.Главное, что нужно помнить при похудении: перед тем, как сесть на любую диету, обязательно следует проконсультироваться с врачом!