Какие обезболивающие препараты опасны для мужского здоровья

Многие беды современного мужчины в сексуальной жизни оттого, что он употребляет слишком много обезболивающих препаратов.

Непосредственную связь между приемом обезболивающих лекарств и снижением потенции у мужчин выявили американские ученые. Под руководством доктора урологии Джозефа Глисона они обследовали 90 тысяч добровольцев в возрасте от 45 до 69 лет. Выяснилось, что те из них, кто регулярно принимал нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) значительно чаще отмечали снижение своих сексуальных возможностей.

В группу НПВС входят парацетамол, ибупрофен, диклофенак, ацетилсалициловая кислота.

Как показали данные исследования, 64% мужчин, «сидящих» на обезболивающих таблетках, сообщили о полном отсутствии эрекции. Из тех же добровольцев, кто принимал обезболивающие от случая к случаю, на мужское бессилие жаловались 36%.

По мнению доктора Глисона, подобные препараты могут блокировать выработку гормонов, ответственных за эрекцию.
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