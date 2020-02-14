Какие обезболивающие препараты опасны для мужского здоровья

Многие беды современного мужчины в сексуальной жизни оттого, что он употребляет слишком много обезболивающих препаратов.Непосредственную связь между приемом обезболивающих лекарств и снижением потенции у мужчин выявили американские ученые. Под руководством доктора урологии Джозефа Глисона они обследовали 90 тысяч добровольцев в возрасте от 45 до 69 лет. Выяснилось, что те из них, кто регулярно принимал нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) значительно чаще отмечали снижение своих сексуальных возможностей.В группу НПВС входят парацетамол, ибупрофен, диклофенак, ацетилсалициловая кислота.Как показали данные исследования, 64% мужчин, «сидящих» на обезболивающих таблетках, сообщили о полном отсутствии эрекции. Из тех же добровольцев, кто принимал обезболивающие от случая к случаю, на мужское бессилие жаловались 36%.По мнению доктора Глисона, подобные препараты могут блокировать выработку гормонов, ответственных за эрекцию.