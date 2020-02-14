Смартфоны и соцсети доводят подростков до суицида, убежден эксперт
И эту ситуацию эксперт связывает с соцсетями. В целом частое использование смартфона приводит к развитию хронического стресса, недовольству своей жизнью и внешностью, развитию расстройств пищевого поведения (в особенности у девочек). Травля в соцсетях, негативные комментарии сверстников могут довести до депрессии, нанесения себе увечий и суицида.
Параллельно при зависимости от смартфонов подростки теряют способность общаться друг с другом напрямую. Без телефона у подростков начинает портиться настроение, и они скучают, так как не умеют себя занимать.
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