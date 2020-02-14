Коровье молоко или растительное? Польза и вред аналогов

Эксперты Роскачества объясняют, почему молоко из миндаля, овса, кокоса или сои не являются полноценными аналогами коровьего молока. Но это значит, что пить их не имеет смысла.Желание заменить коровье молоко растительным возникает у веганов или тех, у кого непереносимость продукта. В этом случае, это действительно имеет смысл. Но если человек, решает выбрать растительное молоко по причине приверженности здоровому образу жизни, то тут эксперты Роскачества развенчивают главный миф - это непохожие друг на друга продукты, и замена не является полноценной."Указывая в названии таких растительных напитков слово «молоко», производители вводят потребителя в заблуждение, - рассказывает Лариса Абдуллаева, руководитель группы стандартизации Молочного союза России в интервью КП. - У коровьего молока и его растительных аналогов разный состав и при проверке этих продуктов необходимо использовать различные подходы".Дарья Русакова, кандидат медицинских наук, диетолог, член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов (НАДН):"Коровье или козье молоко содержит животный белок, полноценный по аминокислотному составу, в отличие от растительного белка. Его не стоит называть «молоком», оно не идентично коровьему, не может заменить его на сто процентов".Если возникло желание перейти на растительные аналоги, то первое, что необходимо сделать - проконсультироваться с врачом. Этот совет особенно критичен в отношении детей и подростков - для роста и развития необходим животный белок.