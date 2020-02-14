Реабилитация после инфаркта: когда начинать заниматься физкультурой
Перенесенный инфаркт всегда заставляет задуматься об изменении образа жизни. Прежде всего человеку после инфаркта необходимо рациональное питание. Для предупреждения заболеваний сердца следует придерживаться диеты с низким содержанием калорий, животных жиров, соли, сладостей и с повышенным содержанием витаминов. Такое питание предупреждает прогрессирование атеросклероза и способствует восстановлению обменных процессов сердца.
Правила реабилитации
Важный аспект постинфарктной реабилитации — снижение массы тела, если у человека она повышена. Главные способы добиться нормализации веса — физическая активность и правильное питание.
"Следующий момент — предупреждение стрессов, – рассказывает терапевт Валентина Андрейченко. – На первом месте стоит поставить поддержку близких. И, конечно, после перенесенного инфаркта человек должен учиться внимательно относиться к сигналам своего организма. Следует отслеживать даже минимальный дискомфорт, регулярно контролировать показатели артериального давления, уровня холестерина и глюкозы в крови".
Физическая активность — это биологически обусловленная необходимость организма. Гиподинамия — это один из факторов риска болезней сердца. Конечно, если инфаркт уже произошел, ограничение физической активности в первые дни необходимо, поскольку способствует экономии работы сердца. Однако длительные ограничения ухудшают работу сердечно-сосудистой системы, замедляют обменные процессы в сердечной мышце. Поэтому физическую реабилитацию нужно начинать с первых дней после инфаркта миокарда.
Физическая активность — это биологически обусловленная необходимость организма. Гиподинамия — это один из факторов риска болезней сердца. Конечно, если инфаркт уже произошел, ограничение физической активности в первые дни необходимо, поскольку способствует экономии работы сердца. Однако длительные ограничения ухудшают работу сердечно-сосудистой системы, замедляют обменные процессы в сердечной мышце. Поэтому физическую реабилитацию нужно начинать с первых дней после инфаркта миокарда.
При неосложненном течении инфаркта занятия начинают уже с 2–3-го дня, когда основные признаки острейшего инфаркта стихают. Программа физической реабилитации строится строго индивидуально. Перед началом занятий врач-реабилитолог рассчитывает оптимальные параметры работы сердца (частоту сердечных сокращений, кровяное давление) для конкретного больного.
Три этапа физической реабилитации
В первые дни занятий физические нагрузки носят бытовой характер. Это помогает восстановить простые двигательные навыки, адаптироваться к повседневным нагрузкам. Постепенно добавляются гимнастические упражнения для кистей рук, стоп, дыхательные упражнения, направленные на обогащение крови кислородом и повышение выносливости сердца. Во время выполнения упражнений врач-реабилитолог непрерывно контролирует состояние больного, следит, чтобы частота сердечных сокращений и показатели артериального давления не выходили за пределы рассчитанных оптимальных величин, чтобы не возникало болей в груди и изменений ЭКГ. Постепенно интенсивность нагрузок увеличивается.
Есть и противопоказания к применению физических упражнений в остром периоде инфаркта миокарда. Это острая сердечная недостаточность, аритмии, тяжелый болевой синдром, температура тела выше 38 °С.
После выписки из стационара, в период выздоровления, реабилитация продолжается уже на базе реабилитационного центра, санатория, поликлиники. Здесь, помимо восстановления жизненных функций и активности больного, целью является снижение риска повторного сердечного приступа. А ключевым моментом физреабилитации является определение уровня допустимых нагрузок с точки зрения безопасности. Оптимальным в постинфарктном периоде считается назначение упражнений для больших групп мышц, ходьба, занятия на велотренажере.
"Третий этап восстановления после инфаркта миокарда – поддерживающий – контролируется кардиологом, – говорит терапевт Валентина Андрейченко. – Надо отметить, что поддерживающая фаза после инфаркта должна продолжаться в течение всей жизни. Всем столкнувшимся с проблемой инфаркта у близкого человека хочу дать совет: не ограничивайте физическую активность больного, но и не форсируйте ее. Придерживайтесь рекомендаций лечащего врача и поддерживайте в этом близкого человека".
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