Реабилитация после инфаркта: когда начинать заниматься физкультурой

Для здорового сердца необходимо правильно питаться и получать адекватную физическую нагрузкуПеренесенный инфаркт всегда заставляет задуматься об изменении образа жизни. Прежде всего человеку после инфаркта необходимо рациональное питание. Для предупреждения заболеваний сердца следует придерживаться диеты с низким содержанием калорий, животных жиров, соли, сладостей и с повышенным содержанием витаминов. Такое питание предупреждает прогрессирование атеросклероза и способствует восстановлению обменных процессов сердца.Правила реабилитацииВажный аспект постинфарктной реабилитации — снижение массы тела, если у человека она повышена. Главные способы добиться нормализации веса — физическая активность и правильное питание."Следующий момент — предупреждение стрессов, – рассказывает терапевт Валентина Андрейченко. – На первом месте стоит поставить поддержку близких. И, конечно, после перенесенного инфаркта человек должен учиться внимательно относиться к сигналам своего организма. Следует отслеживать даже минимальный дискомфорт, регулярно контролировать показатели артериального давления, уровня холестерина и глюкозы в крови".Физическая активность — это биологически обусловленная необходимость организма. Гиподинамия — это один из факторов риска болезней сердца. Конечно, если инфаркт уже произошел, ограничение физической активности в первые дни необходимо, поскольку способствует экономии работы сердца. Однако длительные ограничения ухудшают работу сердечно­-сосудистой системы, замедляют обменные процессы в сердечной мышце. Поэтому физическую реабилитацию нужно начинать с первых дней после инфаркта миокарда.Физическая активность — это биологически обусловленная необходимость организма. Гиподинамия — это один из факторов риска болезней сердца. Конечно, если инфаркт уже произошел, ограничение физической активности в первые дни необходимо, поскольку способствует экономии работы сердца. Однако длительные ограничения ухудшают работу сердечно­-сосудистой системы, замедляют обменные процессы в сердечной мышце. Поэтому физическую реабилитацию нужно начинать с первых дней после инфаркта миокарда.При неосложненном течении инфаркта занятия начинают уже с 2–3­-го дня, когда основные признаки острейшего инфаркта стихают. Программа физической реабилитации строится строго индивидуально. Перед началом занятий врач-­реабилитолог рассчитывает оптимальные параметры работы сердца (частоту сердечных сокращений, кровяное давление) для конкретного больного.Три этапа физической реабилитацииВ первые дни занятий физические нагрузки носят бытовой характер. Это помогает восстановить простые двигательные навыки, адаптироваться к повседневным нагрузкам. Постепенно добавляются гимнастические упражнения для кистей рук, стоп, дыхательные упражнения, направленные на обогащение крови кислородом и повышение выносливости сердца. Во время выполнения упражнений врач-­реабилитолог непрерывно контролирует состояние больного, следит, чтобы частота сердечных сокращений и показатели артериального давления не выходили за пределы рассчитанных оптимальных величин, чтобы не возникало болей в груди и изменений ЭКГ. Постепенно интенсивность нагрузок увеличивается.Есть и противопоказания к применению физических упражнений в остром периоде инфаркта миокарда. Это острая сердечная недостаточность, аритмии, тяжелый болевой синдром, температура тела выше 38 °С.После выписки из стационара, в период выздоровления, реабилитация продолжается уже на базе реабилитационного центра, санатория, поликлиники. Здесь, помимо восстановления жизненных функций и активности больного, целью является снижение риска повторного сердечного приступа. А ключевым моментом физреабилитации является определение уровня допустимых нагрузок с точки зрения безопасности. Оптимальным в постинфарктном периоде считается назначение упражнений для больших групп мышц, ходьба, занятия на велотренажере."Третий этап восстановления после инфаркта миокарда – поддерживающий – контролируется кардиологом, – говорит терапевт Валентина Андрейченко. – Надо отметить, что поддерживающая фаза после инфаркта должна продолжаться в течение всей жизни. Всем столкнувшимся с проблемой инфаркта у близкого человека хочу дать совет: не ограничивайте физическую активность больного, но и не форсируйте ее. Придерживайтесь рекомендаций лечащего врача и поддерживайте в этом близкого человека".