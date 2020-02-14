Как ожирение, так недостаток жира негативно влияют на женское здоровье

Модные диеты работают только в краткосрочной перспективе, порой приводя к анорексии и недостатку жира в организме. Проблема ожирения с одной стороны, и чрезмерно низкой массы тела с другой - создают огромные проблемы для женского здоровья. Вот что происходит с организмом, когда в нем слишком много или слишком мало жира.Мозг и сосудыЖенщины с ожирением на 40% чаще страдают от мигреней. Согласно исследованиям Школы Джона Хопкинса, шанс заболеть шизофренией повышает о людей с избыточным весом и недостатком жира.СердцеИшемическая болезнь сердца чаще встречается у людей с ожирением.ГрудьРаку груди на 30-60% чаще подвержены женщины с ожирением.Диабет 2 типаВысокий уровень сахара в крови - большая проблема для женского здоровья, ведущая к диабету второго типа. Частота случаев этого заболевания у женщин с лишним весом выше в двенадцать раз.ЯичникиБесплодие бывает вызвано крайними состояниями - ожирением или недостатком жира в организме. Это 12% всех случаев бесплодия: 6% из-за избытка, 6% из-за недостатка массы тела.Кости и колениПроблемы хрупкости костей и чрезмерной нагрузки на коленные суставы - спутник женского лишнего веса.Как стабилизировать вес и сохранить женское здоровье?"Натуральные продукты, богатые клетчаткой, белками и жирами, хорошо насыщают, и вы станете их меньше есть. Такая пища медленно двигается через желудочно-кишечный тракт, и вы долго остаетесь сытыми, что регулирует потребление калорий", - пишет издание КП.Обратный эффект оказывают обработанные продукты."Переработанные углеводы (чипсы, печенье, газировка, крекеры, белый рис) быстро перевариваются в сахар и повышают уровень инсулина, который заставляет клетки собирать калории в крови и накапливать в виде жира, оставляя тело голодным".