Как ожирение, так недостаток жира негативно влияют на женское здоровье
Мозг и сосуды
Женщины с ожирением на 40% чаще страдают от мигреней. Согласно исследованиям Школы Джона Хопкинса, шанс заболеть шизофренией повышает о людей с избыточным весом и недостатком жира.
Сердце
Ишемическая болезнь сердца чаще встречается у людей с ожирением.
Грудь
Раку груди на 30-60% чаще подвержены женщины с ожирением.
Диабет 2 типа
Высокий уровень сахара в крови - большая проблема для женского здоровья, ведущая к диабету второго типа. Частота случаев этого заболевания у женщин с лишним весом выше в двенадцать раз.
Яичники
Бесплодие бывает вызвано крайними состояниями - ожирением или недостатком жира в организме. Это 12% всех случаев бесплодия: 6% из-за избытка, 6% из-за недостатка массы тела.
Кости и колени
Проблемы хрупкости костей и чрезмерной нагрузки на коленные суставы - спутник женского лишнего веса.
Как стабилизировать вес и сохранить женское здоровье?
"Натуральные продукты, богатые клетчаткой, белками и жирами, хорошо насыщают, и вы станете их меньше есть. Такая пища медленно двигается через желудочно-кишечный тракт, и вы долго остаетесь сытыми, что регулирует потребление калорий", - пишет издание КП.
Обратный эффект оказывают обработанные продукты.
"Переработанные углеводы (чипсы, печенье, газировка, крекеры, белый рис) быстро перевариваются в сахар и повышают уровень инсулина, который заставляет клетки собирать калории в крови и накапливать в виде жира, оставляя тело голодным".
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий