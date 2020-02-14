Храп назвали предвестником опасной болезни

Задержки дыхания во сне портят отдых человека.Храп может свидетельствовать о серьезном заболевании – синдроме обструктивного апноэ, который представляет собой нарушение дыхания во сне, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.Об этом рассказал врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев. Он добавил, что сам по себе храп не опасен. Опасно то, что он зачастую является предвестником других болезней.«Самая большая неприятность при ночной остановке дыхания — это то, что человек начинает получать меньше кислорода. Если это происходит систематически, то отсюда могут вытекать различные неприятности с сердечно-сосудистой системой. Храп сам по себе не очень страшен, но если он сопровождается остановкой дыхания во сне, то это очень большая проблема. Она касается и детей, и взрослых», – отметил медик.Он подчеркнул что задержки дыхания во сне портят отдых человекк, ведь мозгу приходится пробуждаться, чтобы возобновить дыхательный процесс.«Если остановка дыхания во сне происходит у ребенка, то он недополучает кислород и, следовательно, его организм не развивается. Куда кислород больше всего тратится? На мышцы и на мозг. Утром ребенок проснется беспокойным, аппетит у него будет отсутствовать и так далее», – предупредил доктор.