Шесть специй, которые сделают вас здоровыми и подтянутыми
Перец Чили
Вещество капсаицин не только атакует ваши вкусовые рецепторы, но и воздействует на слизистую желудка. Хорошая вещь, потому что тогда питательные вещества могут быть лучше усвоены (чили не для вас, если у вас есть язва или острая форма гастрита). У этого перца есть так называемый «эффект дожигания» — повышение метаболической активности.
Имбирь
Имбирь оказывает метаболическое действие, обладает антиоксидантной активностью и оказывает защитное действие на мышцы. Большой плюс этой специи: имбирь можно использовать до, во время и после тренировки.
Куркума
«Исследователи из Университета Цукуба в Японии обнаружили, что куркумин столь же эффективный для нашего сосудистого здоровья как час спорта. Чтобы эффект был значительным, рекомендуется ежедневный прием 200 мг куркумина», — пишет издание Fit For Fun.
Розовый перец
Ацтеки, майя и инки уже использовали розовый перец в качестве антибактериального антисептика и, среди прочего, для облегчения ревматизма.
Аджован
В аюрведической медицине аджован используется для облегчения расстройства желудка и снижения температуры.
Кориандр
Острые семена, которые всегда должны быть свежемолотыми, уже упоминались в Ветхом Завете из-за их целебных свойств. Особенно помогают от проблем с пищеварением или при болезнях кишечника.
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