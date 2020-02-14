Шесть специй, которые сделают вас здоровыми и подтянутыми

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Специи драгоценны для здоровья — даже если они больше не продаются за золото. Если вы знаете их ароматный секрет, можно извлечь пользу и улучшить физическую форму. Эти 6 специй — чемпионы по наличию полезных для здоровья веществ.Перец ЧилиВещество капсаицин не только атакует ваши вкусовые рецепторы, но и воздействует на слизистую желудка. Хорошая вещь, потому что тогда питательные вещества могут быть лучше усвоены (чили не для вас, если у вас есть язва или острая форма гастрита). У этого перца есть так называемый «эффект дожигания» — повышение метаболической активности.ИмбирьИмбирь оказывает метаболическое действие, обладает антиоксидантной активностью и оказывает защитное действие на мышцы. Большой плюс этой специи: имбирь можно использовать до, во время и после тренировки.Куркума«Исследователи из Университета Цукуба в Японии обнаружили, что куркумин столь же эффективный для нашего сосудистого здоровья как час спорта. Чтобы эффект был значительным, рекомендуется ежедневный прием 200 мг куркумина», — пишет издание Fit For Fun.Розовый перецАцтеки, майя и инки уже использовали розовый перец в качестве антибактериального антисептика и, среди прочего, для облегчения ревматизма.АджованВ аюрведической медицине аджован используется для облегчения расстройства желудка и снижения температуры.КориандрОстрые семена, которые всегда должны быть свежемолотыми, уже упоминались в Ветхом Завете из-за их целебных свойств. Особенно помогают от проблем с пищеварением или при болезнях кишечника.