7 странных вещей, которые являются защитными механизмами нашего тела

В детстве всех нас интересовало: «Зачем после купания пальчики мятые, и почему мы зеваем и потягиваемся?». Но никто не мог объяснить.Или те объяснения, что мы получали, не соответствовали действительности. Ну, в самом деле, почему мне говорят, что если я зеваю, то я хочу спать? Я не хочу!На самом деле ученые дают этим реакциям вот такое объяснение:ЗЕВОТАНет, это не попытка насытить мозг кислородом, не проявление усталости или скуки. Зевок — это способ быстро охладить перегретый мозг. Когда организм чувствует, что стал хуже соображать, небольшой глоток холодного воздуха восстанавливает умственные способности.ЧИХАНИЕХотя оно действительно служит для очищения носовых проходов от пыли, микробов и других раздражителей, попавших через нос в наш организм, у него есть еще и вторая функция. При чихании освобождаются от слизи носовые полости. Мы стараемся делать это культурно, без летящих брызг, а в них-то все и дело. Организм использует чих в качестве самостоятельного экспресс-сморкания. Именно поэтому иногда мы чихаем по три-четыре раза подряд.ПОТЯГИВАНИЕБерите пример с животных: они всегда потягиваются, вставая. Это лучший способ растянуть связки, наполнить мышцы кровью и подготовиться к движению. Иначе возможны травмы.«МЯТЫЕ ПАЛЬЧИКИ»Почему у нас кожа на руках и ногах становится мятой только в грубой подошвенной части, а не по всему телу? Ученые предполагают, что это эволюционный способ приспособиться к долгому пребыванию в воде. Тот, у кого кожа в воде становится «жамканой», способен передвигаться по скользкому дну лучше, чем его гладкокожие соперники.РАЗДРАЖЕНИЕ НА ВЫСОКИЕ ЗВУКИСкрип пенопласта, скрежет металла по стеклу и так далее. Реакция на все эти звуки досталась нам от предков-обезьян. Высокие пронзительные крики у приматов означают опасность. Тот, кто плохо различал высокие звуки или не достаточно тревожно на них реагировал — просто не выжил.МУРАШКИВсе знают, что они высыпают по телу от двух причин: испуга и холода. Это тоже привет от волосатых предков: шерсть, вставшая дыбом, помогала казаться больше в момент опасности, и лучше защищала от холода за счет воздушной прослойки.СЛЕЗЫПомимо способа промыть глаза от соринки, это необходимый защитный механизм для переживания боли. Люди, которые плачут, испытывают меньший дискомфорт от боли, чем те, кто «держится изо всех сил». Используйте это, в этом нет ничего стыдного.