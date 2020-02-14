Ради здоровья поджелудочной железы: 5 полезных советов

Поджелудочная железа является важным органом, выделяющим ферменты для переваривания различных компонентов — белков, углеводов, жиров, а также продуцирования гормонов. Иногда поджелудочная железа работает неправильно, возникают разные осложнения, сопровождающиеся тошнотой, болезненностью, диареей и другими симптомами.Не доводите до подобного состояния — воспользуйтесь полезными советами, которые подготовил корреспондент MedikForum.ru.Совет №1: ешьте больше капустыКапуста полезна для поджелудочной железы. В продукте много компонентов для здоровья поджелудочной железы. Можно потреблять абсолютно все виды, но самыми полезными являются брокколи, брюссельская и цветная. Включив капусту в рацион не меньше двух раз в неделю, поджелудочная железа скажет спасибо.Совет №2: откажитесь от куренияКурение вредит здоровью поджелудочной железы: вещества в составе сигарет рушат не только лёгкие, сосуды, кожу, волосы. Среди курящих людей риск возникновения рака поджелудочной железы гораздо выше.Совет №3: забудьте о вредных продуктахВредных продуктов в рационе быть не должно — спиртные напитки, фастфуд, продукты фри, жирное мясо и другая еда не нужны для здоровья поджелудочной железы. Негативно влияют соль и сахар, высококалорийная пища, жирная. Важно есть больше овощей, фруктов, нежирное мясо, морепродукты и кисломолочку. Клетчатка и медленные углеводы тоже важны.Совет №4: устраивайте детоксикациюПоджелудочная железа будет здорова, если периодически проводить детокс организма. С помощью чистки можно избавиться от токсинов, шлаков, отравляющих внутренние органы. Наиболее простой способ — пить по 10 стаканов чистой воды в сутки. Вместо воды можно применять настои различных растений. Наиболее полезными назовём чаи на основе шиповника, ромашки, листьев подорожника. Можно потреблять настои шалфея, мяты, череды, календулы.Для детоксикации стоит подключить внешние факторы. Отлично подойдут тёплые ванны, после которых можно растирать кожу в области живота мочалкой или грубой руковицей из махрового материала. Подобное действие позволит улучшить кровообращение, повысить температуру тканей, тем самым активизировать нормальную работу поджелудочной железы.Полезно для органа есть много свежих фруктов — цитрусовых, киви, апельсинов и других. Ягоды весьма полезны, особенно клубника и смородина. В продуктах немало витаминов и антиоксидантов, обладающих антибактериальным действием.Совет №5: пейте коктейли из овощейОвощные коктейли полезны для поджелудочной железы. Предлагаем действенный рецепт: свежевыжатый морковный сок, половина стакана воды, стебель сельдерея, стакан вареной брюссельской капусты. Овощи необходимо измельчить в блендере и добавить к ним сок и воду. Чуть теплый овощной коктейль пойдёт на пользу органу.Помните о здоровье поджелудочной железы — за ней необходимо следить каждый день. Без должной заботы, правильного образа жизни, очищающих процедур орган может начать выходить из строя. Следите за состоянием пищеварительной системы, при малейших сбоях в работе следует обращаться к врачу.