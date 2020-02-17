Три очень вредные утренние привычки по мнению врачей

Врачи констатируют, что утренние привычки закладывают основу остальной части дня, - среди них имеются вредные, которым многие люди упрямо следуют. По мнению специалистов, существует минимум три привычки, делающие образ жизни человека нездоровым.Проверять телефона. Скорей всего, вы тоже спите рядом с телефоном. Врачи отмечают, что проверка телефона первым делом после пробуждения – очень вредная утренняя привычка. Она ведет к тому, что с самого начала дня человек испытывает больше стресса, напряжения, волнения. По мнению медиков, телефон должен находиться ночью в другой комнате, чтобы не было возможности схватиться за него утром.«Не проверяйте электронные письма и текстовые сообщения, пока не закончите с завтраком или другими утренними занятиями по самообслуживанию», - такова рекомендация специалистов.Пить кофе первым делом. Употреблять его сразу после сна – еще одна очень вредная утренняя привычка. Человеческий организм вырабатывает кортизол (гормон стресса) в период с 8 до 9 часов. Прием кофеина в утренние часы может сделать его содержание слишком высоким, усугубив негативные эффекты. Избыток стрессового гормона провоцирует развитие воспаления, повреждающего клетки, ведущего к развитию различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, ожирение.«Наука пришла к выводу, что лучшее время для питья кофе - с 10 утра до полудня и между 2 и 5 часами дня. Лучшей и здоровой утренней привычкой будет начинать день со стакана теплой воды, она ускорит обмен веществ, укрепит организм», - поделились мнением врачи.Не растягивается утром. Мышцы и суставы ночью спят вместе с нами. Они могут напрягаться в одночасье, когда, проснувшись, мы сразу заставляем их активно работать.«Игнорировать растяжку вредно. Польза для здоровья от растяжения многочисленна - это улучшение осанки, усиление кровотока, уменьшение болей и т. д. Привычка растягиваться, встав утром с постели, очень полезна для улучшения самочувствия», - резюмировали эксперты в журнале Times Now.