За месяц до сердечного приступа наше тело начинает подавать сигналы

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За последние годы ученые заметили, что симптомы сердечного приступа у женщин могут быть совершенно разными, чем у мужчин.Еще в 2003 году журнал Circulation опубликовал результаты исследований 515 женщин, перенесших инфаркт миокарда. Интересно, что боль в груди не является наиболее распространенным симптомом. Вместо этого женщины сообщали о таких симптомах, как беспокойство, проблемы со сном и усталость. Около 80% сообщили, что испытывают. по крайней мере, один симптом за месяц до сердечного приступа.Симптомы сердечного приступа у женщин включают в себя:- головокружение- нарушение сна- одышка- давление или боль в центре груди, которая может распространиться на руки- расстройство желудка или газообразная боль- боль в верхней части спины, плече или боли в горле- тревога- боль в челюсти или боль, которая распространяется до челюстиЕсли вы никогда не испытывали подобных симптомов, обратитесь за помощью как можно скорее. Получите мнение врача, если нужно.Сердечный приступ у женщин старше 50Женщины испытывают различные изменения после 50 лет. В течение этого периода жизни, уровни эстрогена падают. Именно поэтому риск инфаркта увеличивается после менопаузы.Женщины, перенесшие сердечный приступ, имеют меньше шансов выжить по сравнению с мужчинами. Поэтому забота о здоровье сердца после менопаузы имеет решающее значение.Вот несколько дополнительных симптомов сердечного приступа, которые могут испытывать женщины старше 50 лет:- боль или дискомфорт в одной или обеих руках, спине, шее, челюсти или желудке- учащенное или нерегулярное сердцебиение- сильная боль в груди- потливостьТихие симптомы сердечного приступаКак следует из самого названия, тихий сердечный приступ происходит без обычных симптомов. Это означает, что вы не можете понять, что вы испытали сердечный приступ.Фактически, исследователи из Медицинского центра Университета Дьюка подсчитали, что около 200 000 американцев ежегодно испытывают сердечный приступ, даже не зная об этом. К сожалению, эти события могут увеличить риск будущих приступов и вызвать значительное повреждение сердца.Симптомы, которые могут указывать на тихий сердечный приступ:- одышка и легкое утомление- мягкий дискомфорт в груди, руках или челюсти, который исчезает после отдыха- нарушения сна и повышенная утомляемость- липкость кожи- боль в животе или изжога