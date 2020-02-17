Почему вы никогда не похудеете?

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Оставьте тщетные попытки сбросить лишние килограммы! Возможно, вы – одни из тех, кто никогда не похудеет!Печальный вердикт, не правда ли? Однако это так: как бы вы ни ограничивали себя в питании, как бы вы ни стремились считать калории и ни потели в спортзале, ваши усилия будут тщетными. По крайней мере, так считают австралийские ученые. Они проанализировали данные худеющих людей и пришли к выводу, что некоторые типы не похудеют никогда. И на это есть свои причины.Причина 1ПерфекционизмЗнаете ли вы, что люди, стремящиеся во что бы то ни стало обладать идеальным весом, после курса диет и физических нагрузок… поправляются еще больше. В целом, перфекционистов – 41% от числа тех, кто не смог похудеть, хотя и очень старался. Все дело в том, что перфекционисты уж слишком зацикливаются на процессе похудения и в результате зарабатывают стресс. Который принимаются заедать шоколадками.Совет: если вы решили похудеть, не ставьте нереальных целей. Лучше достичь маленькой – например, похудеть на 1 кг за месяц, чем стремиться сбросить 10 кг за тот же период.Причина 2ГурманствоЕда – это особый вид удовольствия, который не только насыщает, но и радует глаз, обоняние, вкусовые рецепторы. Если вы от природы гурман, вам наверняка очень трудно не съесть пирожное, которое приготовила ваша мама по новому рецепту! Вы любите есть медленно, смакуя каждый кусочек. Но, увы, вы не в состоянии удержаться от того, чтобы попробовать новое незнакомое блюдо или продукт. Таких, по словам исследователей, 15% от общей массы худеющих.Совет: экспериментируйте со вкусами тех блюд, в состав которых входят полезные для фигуры продукты.Причина 3ОбжорствоВ отличие от гурманов, эти типы получают удовольствие не от вкуса блюд, а от… ощущения набитого желудка. Возможно, обжоры просто заедают свои неприятности или комплексы, но от этого легче не становится: 25% худеющих людей имеют проблемы с обменом веществ из-за элементарного обжорства!Совет: найдите причину того, что вас толкает к перееданию. Попробуйте найти ту сферу, в которой сможете получать не меньшее удовольствие, чем от еды.Причина 4ОбщительностьВы любите шумную компанию, а так уж исторически сложилось, что именно такие компании обычно собираются за богато накрытым столом. Да-да, ваша страсть к общению может стать причиной лишнего веса! Ведь, сидя за столом, вы, сама того не замечая, поглощаете огромное количество пищи, да еще и запиваете ее приличной дозой спиртного. Таких общительных толстячков – 15% от общего количества худеющих.Совет: ломайте старые традиции: встречайтесь с друзьями в парке или в боулинг-клубе!Причина 5НеорганизованностьВсякий раз вы даете себе слово, что с понедельника начинаете вести дневник питания, питаться только полезной пищей и ходить в спортзал, но постоянно нарушаете собственное обещание?Если вы не в состоянии планировать свою жизнь – и в крупных вещах, и в мелочах, – то наверняка не в состоянии и похудеть. Ведь для того, чтобы следить за своим весом, нужна самодисциплина.