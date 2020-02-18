Какао - незаменимый продукт для пациентов с заболеванием периферических артерий
Напомним: заболевание периферических артерий характеризуется сужением сосудов, что уменьшает приток крови от сердца к ногам. Симптомы - боль, судороги, слабость, сдавленность или любой другой дискомфорт в ногах во время ходьбы. Также известно, что при этом заболевании отмечается повреждение митохондрий - энергетических фабрик клеток голени.
Ученые полагают, что эпикатехин, основной флаванол в какао, может усиливать митохондриальную активность и укреплять мышцы голени. Анализ, собственно, доказал увеличение митохондриальной активности, увеличение плотности капилляров и другие улучшения показателей здоровья у пивших какао.
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