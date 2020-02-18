Какао - незаменимый продукт для пациентов с заболеванием периферических артерий

Был проведен эксперимент, в рамках которого, передает Medical Express, 44 пациента в возрасте старше 60 лет пили напиток с какао три раза в день. Была и контрольная группа. Эксперимент проводился полгода. За это время пациенты, потреблявшие какао, начали лучше ходить. Благодаря напитку добровольцы смогли проходить на 42,6 метра больше за шесть минут. Также напиток, богатый флаванолами, улучшал циркуляцию крови в голени и работу мышц.Напомним: заболевание периферических артерий характеризуется сужением сосудов, что уменьшает приток крови от сердца к ногам. Симптомы - боль, судороги, слабость, сдавленность или любой другой дискомфорт в ногах во время ходьбы. Также известно, что при этом заболевании отмечается повреждение митохондрий - энергетических фабрик клеток голени.Ученые полагают, что эпикатехин, основной флаванол в какао, может усиливать митохондриальную активность и укреплять мышцы голени. Анализ, собственно, доказал увеличение митохондриальной активности, увеличение плотности капилляров и другие улучшения показателей здоровья у пивших какао.